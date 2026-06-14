Countdown 1 KONZERT IM SCHLOSS

Das Sinfonische Blasorchester Retz ist der musikalische Botschafter des Retzer Landes. In der regionalen Kulturtradition verwurzelt, aus den regionalen Kulturpotentialen schöpfend, den musikalischen Nachwuchs fördernd, hat sich das SBO Retz international klingenden Namen gemacht.

Auf dem Sprung zu seiner nächsten Tournee stimmt das Ensemble in großer Besetzung in einzigartigem Barockambiente all unsere Sinne ein auf den bevorstehenden Kunstgenuss.

Ein festlicher musikalischer Auftakt im barocken Ambiente von Schloss Gatterburg. Mit symphonischer Blasmusik und ausgewählten Werken entsteht ein klangvoller Übergang vom Alltag in die besondere Atmosphäre des Festivals.

Sinfonisches Blasorchester Retz

Musikalische Leitung: Gerhard Forman