Countdown 1 KONZERT IM SCHLOSS

Auf dem Sprung zu seiner nächsten Tournee stimmt das Ensemble in großer Besetzung in einzigartigem Barockambiente all unsere Sinne ein auf den bevorstehenden Kunstgenuss.
Ein festlicher musikalischer Auftakt im barocken Ambiente von Schloss Gatterburg. Mit symphonischer Blasmusik und ausgewählten Werken entsteht ein klangvoller Übergang vom Alltag in die besondere Atmosphäre des Festivals.
Sinfonisches Blasorchester Retz
Musikalische Leitung: Gerhard Forman
|Juli 2026
|Do. 9. Juli 2026
19:30 Uhr
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