Countdown 1 KONZERT IM SCHLOSS


Festival Retz

Countdown 1 KONZERT IM SCHLOSS

Schloss Gatterburg
9. Juli 2026
Das Sinfonische Blasorchester Retz ist der musikalische Botschafter des Retzer Landes. In der regionalen Kulturtradition verwurzelt, aus den regionalen Kulturpotentialen schöpfend, den musikalischen Nachwuchs fördernd, hat sich das SBO Retz international klingenden Namen gemacht.

Auf dem Sprung zu seiner nächsten Tournee stimmt das Ensemble in großer Besetzung in einzigartigem Barockambiente all unsere Sinne ein auf den bevorstehenden Kunstgenuss.

Ein festlicher musikalischer Auftakt im barocken Ambiente von Schloss Gatterburg. Mit symphonischer Blasmusik und ausgewählten Werken entsteht ein klangvoller Übergang vom Alltag in die besondere Atmosphäre des Festivals.

Sinfonisches Blasorchester Retz

Musikalische Leitung: Gerhard Forman

Details zur Spielstätte:
Schloss Gatterburg
Schloßplatz 1, A-2070 Retz
Im Rahmen des Festivals:
Festival Retz

Termine: Countdown 1 KONZERT IM SCHLOSS - Schloss Gatterburg

Juli 2026
Do. 9. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 