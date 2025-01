Konzert zum Jahresbeginn

Von prunkvoller Freudenstimmung bis zu Nacht und Dunkelheit der Seele, von geistreichem Witz bis zu dramatischen Katastrophen: Alle Schattierungen des menschlichen Daseins lassen sich in diesen Werken der Wiener Klassik wiederfinden – vor allem dann, wenn sie Sir András Schiff am Klavier wie am Dirigentenpult zusammen mit seiner Cappella Andrea Barca auslotet.