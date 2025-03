Durch den Tag mit Haydn

Joseph Haydn rund um die Uhr – was könnte es Schöneres geben? Mit seinen drei prunkvollen, abwechslungsreichen „Tageszeiten“-Sinfonien, in denen auch diverse konzertierende Instrumente beschäftigt sind, etwa eine Solovioline, dürfte der Komponist 1761 seinen Einstand beim Fürsten Esterházy gefeiert haben. „Der Morgen“ mit einem musikalischen Sonnenaufgang am Beginn, „Der Mittag“ mit allerlei Vergnügungen und Lustbarkeiten, „Der Abend“ mit der Einbindung eines Gassenhauers sowie einer Sturmmusik als Finale: