FERDINAND RAIMUND – DER GANZE!
2. bis 23. Nov. 2025
Uraufführung - DER GANZE Ferdinand Raimund? Ja, der Ganze. ALLE 8 ORIGINAL ZAUBERSPIELE? AN EINEM ABEND? Ja. ALS MUSICAL? Ja, als Musical. Eine Liebesgeschichte? Naja: Sie heißt Anna Mabo. Er heißt Ferdinand Raimund. Sie dichtet, er dichtet. Sie ist aus Wien, er ist aus Wien. Er schreibt über Feen, sie schreibt über ihn. Alles passt also perfekt zusammen. Wären da nicht die 206 Jahre Altersunterschied.
Aber wer Ferdinand und Anna kennt, weiß,
dass so ein bisschen Realität den beiden
noch nie eine gute Story versauen konnte.
Das ist eine Liebesgeschichte. Vielleicht.
Koproduktion mit dem Rabenhof Theater Wien
empfohlen ab 12 Jahren
BUCH
Anna Mabo und Vincent Sauer
MUSIK UND REGIE
Anna Mabo
LIVE-MUSIK
Anna Mabo & die Buben
BÜHNE & KOSTÜME
Tanja Maderner
DRAMATURGIE
Fabian Pfleger und Julia Thym
Details zur Spielstätte:
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
Adresse: Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
Telefon: +43 662 80850
Fax: +43 662 808533
Geodaten: 47.7927, 13.0514
Termine: FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! - Schauspielhaus Salzburg
|November 2025
|So. 2. Nov. 2025
19:00 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-02
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (02.11.2025)
2025-11-02T19:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 4. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-04
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (04.11.2025)
2025-11-04T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 5. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-05
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (05.11.2025)
2025-11-05T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-07
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (07.11.2025)
2025-11-07T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 8. Nov. 2025
19:00 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-08
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (08.11.2025)
2025-11-08T19:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 18. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-18
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (18.11.2025)
2025-11-18T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 19. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-19
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (19.11.2025)
2025-11-19T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 20. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-20
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (20.11.2025)
2025-11-20T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 21. Nov. 2025
19:30 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-21
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (21.11.2025)
2025-11-21T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 23. Nov. 2025
16:00 Uhr
Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg
https://kultur.net/schauspielhaus-salzburg/programm/ferdinand-raimund-der-ganze#2025-11-23
FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! (23.11.2025)
2025-11-23T16:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen