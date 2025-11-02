FERDINAND RAIMUND – DER GANZE!


FERDINAND RAIMUND – DER GANZE!

Schauspielhaus Salzburg
2. bis 23. Nov. 2025
Uraufführung - DER GANZE Ferdinand Raimund? Ja, der Ganze. ALLE 8 ORIGINAL ZAUBERSPIELE? AN EINEM ABEND? Ja. ALS MUSICAL? Ja, als Musical. Eine Liebesgeschichte? Naja: Sie heißt Anna Mabo. Er heißt Ferdinand Raimund. Sie dichtet, er dichtet. Sie ist aus Wien, er ist aus Wien. Er schreibt über Feen, sie schreibt über ihn. Alles passt also perfekt zusammen. Wären da nicht die 206 Jahre Altersunterschied.

Aber wer Ferdinand und Anna kennt, weiß,
dass so ein bisschen Realität den beiden
noch nie eine gute Story versauen konnte.

Das ist eine Liebesgeschichte. Vielleicht.

Koproduktion mit dem Rabenhof Theater Wien

empfohlen ab 12 Jahren

BUCH
Anna Mabo und Vincent Sauer

MUSIK UND REGIE
Anna Mabo

LIVE-MUSIK
Anna Mabo & die Buben

BÜHNE & KOSTÜME
Tanja Maderner

DRAMATURGIE
Fabian Pfleger und Julia Thym

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

Termine: FERDINAND RAIMUND – DER GANZE! - Schauspielhaus Salzburg

November 2025
So. 2. Nov. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 4. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 5. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 8. Nov. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 18. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 19. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 20. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 21. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 23. Nov. 2025
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 