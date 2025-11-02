FERDINAND RAIMUND – DER GANZE!

Uraufführung - DER GANZE Ferdinand Raimund? Ja, der Ganze. ALLE 8 ORIGINAL ZAUBERSPIELE? AN EINEM ABEND? Ja. ALS MUSICAL? Ja, als Musical. Eine Liebesgeschichte? Naja: Sie heißt Anna Mabo. Er heißt Ferdinand Raimund. Sie dichtet, er dichtet. Sie ist aus Wien, er ist aus Wien. Er schreibt über Feen, sie schreibt über ihn. Alles passt also perfekt zusammen. Wären da nicht die 206 Jahre Altersunterschied.