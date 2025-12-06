Die Konferenz der Tiere

Ab 6 Jahren - In einer Welt, in der die Menschheit politisch gescheitert ist, versammeln sich die Vertreter:innen aller Tierarten zu einer Konferenz. Kriege, Revolutionen und Hungersnöte – die Menschen ruinieren den Planeten und das wollen die Tiere nicht mehr tatenlos hinnehmen.