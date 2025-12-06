Die Konferenz der Tiere

Mit Mut und Entschlossenheit organisieren sie die größte Protestaktion aller Zeiten, um die Welt zu retten und Frieden zu schaffen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zukunft der Menschenkinder. Erich Kästners zeitloser Roman ist eine eindringliche Parabel über Verantwortung, Mitgefühl und den Glauben an Veränderung. Die traurige Aktualität dieser Geschichte soll in einer neuen Fassung auf der Bühne des Schauspielhauses auch die jüngsten Zuseher:innen zum Nachdenken anregen – denn, wie schon der Leitspruch im Roman lautet – „Es geht um die Kinder!“
von ERICH KÄSTNER
REGIE
Rachel Müller
BÜHNE
Ayşe Gülsüm Özel
KOSTÜME
Larissa Kramarek
MUSIK
Lukas Schwermann
DRAMATURGIE
Julia Thym
