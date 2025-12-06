Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Die Konferenz der Tiere


Die Konferenz der Tiere

Schauspielhaus Salzburg
6. Dez. 2025 bis 31. Jan. 2026
Ab 6 Jahren - In einer Welt, in der die Menschheit politisch gescheitert ist, versammeln sich die Vertreter:innen aller Tierarten zu einer Konferenz. Kriege, Revolutionen und Hungersnöte – die Menschen ruinieren den Planeten und das wollen die Tiere nicht mehr tatenlos hinnehmen.

Mit Mut und Entschlossenheit organisieren sie die größte Protestaktion aller Zeiten, um die Welt zu retten und Frieden zu schaffen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zukunft der Menschenkinder. Erich Kästners zeitloser Roman ist eine eindringliche Parabel über Verantwortung, Mitgefühl und den Glauben an Veränderung. Die traurige Aktualität dieser Geschichte soll in einer neuen Fassung auf der Bühne des Schauspielhauses auch die jüngsten Zuseher:innen zum Nachdenken anregen – denn, wie schon der Leitspruch im Roman lautet – „Es geht um die Kinder!“

von ERICH KÄSTNER

REGIE
Rachel Müller

BÜHNE
Ayşe Gülsüm Özel

KOSTÜME
Larissa Kramarek

MUSIK
Lukas Schwermann

DRAMATURGIE
Julia Thym

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

Termine: Die Konferenz der Tiere - Schauspielhaus Salzburg

Dezember 2025
Sa. 6. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 7. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 13. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 14. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 20. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 21. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 23. Dez. 2025
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Januar 2026
So. 11. Jan. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 18. Jan. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 24. Jan. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 25. Jan. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 31. Jan. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 