Hier spielen sich die Dramen und Machtkämpfe eines kleinen Dorfes ab. Die fremde Eva kommt in ein Geflecht aus sozialen Spannungen, unerfüllten Träumen und zerbrechlichen Beziehungen und übt sofort einen großen Einfluss auf die Männerrunde aus, die allesamt Opfer und Täter zugleich sind.
Im vollkommen zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Volksstück Automatenbüfett entwirft die Österreicherin und Chronistin ihrer Zeit Anna Gmeyner als scharfe Beobachterin ihrer Zeitgenoss:innen eine bissige Satire von überwältigender Hellsichtigkeit. Gut 100 Jahre nach seiner Entstehung wird sich Sophia Aurich bei ihrem Einstand am Schauspielhaus dem Motiv der gesellschaftspolitischen Veränderung sowie der schlagend aktuell wirkenden Handlung und der frappierenden Figuren dieses österreichischen Dramas widmen und bringt das lakonische Volksstück bildgewaltig als Ensemblestück auf die Bühne.
von ANNA GMEYNER
empfohlen ab 14 Jahren
Besetzung
EVA
Leonie Berner
FRAU ADAM
Elisabeth Nelhiebel
STADTRAT
Sophia Fischbacher
PUTTGAM
Elisabeth Kanettis
ADAM
Wolfgang Kandler
APOTHEKER / BOXER
Fabian Cabak
PANKRAZ
Lucas Riedle
REDAKTEUR ARENDT
Angie Mastoraki
OBERFÖRSTER
Michael-Lorenz Brandner
