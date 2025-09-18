Kalte Automatenwärme, gescheiterte Existenzen, politische Fanatiker, verlorene Träumende – im Automatenbüfett offenbart sich ein faszinierender Mikrokosmos der Zwischenkriegszeit, ein Spiegelbild einer Gesellschaft am Rande der Veränderung.

Hier spielen sich die Dramen und Machtkämpfe eines kleinen Dorfes ab. Die fremde Eva kommt in ein Geflecht aus sozialen Spannungen, unerfüllten Träumen und zerbrechlichen Beziehungen und übt sofort einen großen Einfluss auf die Männerrunde aus, die allesamt Opfer und Täter zugleich sind.

Im vollkommen zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Volksstück Automatenbüfett entwirft die Österreicherin und Chronistin ihrer Zeit Anna Gmeyner als scharfe Beobachterin ihrer Zeitgenoss:innen eine bissige Satire von überwältigender Hellsichtigkeit. Gut 100 Jahre nach seiner Entstehung wird sich Sophia Aurich bei ihrem Einstand am Schauspielhaus dem Motiv der gesellschaftspolitischen Veränderung sowie der schlagend aktuell wirkenden Handlung und der frappierenden Figuren dieses österreichischen Dramas widmen und bringt das lakonische Volksstück bildgewaltig als Ensemblestück auf die Bühne.

von ANNA GMEYNER

empfohlen ab 14 Jahren

Besetzung

EVA

Leonie Berner

FRAU ADAM

Elisabeth Nelhiebel

STADTRAT

Sophia Fischbacher

PUTTGAM

Elisabeth Kanettis

ADAM

Wolfgang Kandler

APOTHEKER / BOXER

Fabian Cabak

PANKRAZ

Lucas Riedle

REDAKTEUR ARENDT

Angie Mastoraki

OBERFÖRSTER

Michael-Lorenz Brandner