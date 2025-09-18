Automatenbüfett


Schauspielhaus Salzburg
18. Sept. bis 19. Okt. 2025
Kalte Automatenwärme, gescheiterte Existenzen, politische Fanatiker, verlorene Träumende – im Automatenbüfett offenbart sich ein faszinierender Mikrokosmos der Zwischenkriegszeit, ein Spiegelbild einer Gesellschaft am Rande der Veränderung.

Hier spielen sich die Dramen und Machtkämpfe eines kleinen Dorfes ab. Die fremde Eva kommt in ein Geflecht aus sozialen Spannungen, unerfüllten Träumen und zerbrechlichen Beziehungen und übt sofort einen großen Einfluss auf die Männerrunde aus, die allesamt Opfer und Täter zugleich sind.

Im vollkommen zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Volksstück Automatenbüfett entwirft die Österreicherin und Chronistin ihrer Zeit Anna Gmeyner als scharfe Beobachterin ihrer Zeitgenoss:innen eine bissige Satire von überwältigender Hellsichtigkeit. Gut 100 Jahre nach seiner Entstehung wird sich Sophia Aurich bei ihrem Einstand am Schauspielhaus dem Motiv der gesellschaftspolitischen Veränderung sowie der schlagend aktuell wirkenden Handlung und der frappierenden Figuren dieses österreichischen Dramas widmen und bringt das lakonische Volksstück bildgewaltig als Ensemblestück auf die Bühne.

von ANNA GMEYNER

empfohlen ab 14 Jahren

Besetzung
EVA
Leonie Berner

FRAU ADAM
Elisabeth Nelhiebel

STADTRAT
Sophia Fischbacher

PUTTGAM
Elisabeth Kanettis

ADAM
Wolfgang Kandler

APOTHEKER / BOXER
Fabian Cabak

PANKRAZ
Lucas Riedle

REDAKTEUR ARENDT
Angie Mastoraki

OBERFÖRSTER
Michael-Lorenz Brandner

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

September 2025
Do. 18. Sept. 2025
Do. 18. Sept. 2025
19:30 Uhr
Sa. 20. Sept. 2025
Sa. 20. Sept. 2025
19:00 Uhr
So. 21. Sept. 2025
So. 21. Sept. 2025
16:00 Uhr
Mi. 24. Sept. 2025
Mi. 24. Sept. 2025
19:30 Uhr
Do. 25. Sept. 2025
Do. 25. Sept. 2025
19:30 Uhr
Sa. 27. Sept. 2025
Sa. 27. Sept. 2025
19:00 Uhr
So. 28. Sept. 2025
So. 28. Sept. 2025
19:00 Uhr
Di. 30. Sept. 2025
Di. 30. Sept. 2025
19:30 Uhr
Oktober 2025
Do. 2. Okt. 2025
Do. 2. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 3. Okt. 2025
Fr. 3. Okt. 2025
19:30 Uhr
So. 5. Okt. 2025
So. 5. Okt. 2025
19:00 Uhr
Di. 7. Okt. 2025
Di. 7. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 11. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
19:00 Uhr
So. 12. Okt. 2025
So. 12. Okt. 2025
19:00 Uhr
Mi. 15. Okt. 2025
Mi. 15. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 17. Okt. 2025
Fr. 17. Okt. 2025
19:30 Uhr
So. 19. Okt. 2025
So. 19. Okt. 2025
19:00 Uhr
 