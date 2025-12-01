Warum bricht mein Knie gerade jetzt

Denn das Knie ist nicht nur das größte menschliche Gelenk, es ist auch das komplizierteste. Es steht als Sinnbild für alles, was schmerzt: das Leben, der Körper, der Zustand der Welt.
Der wahre Ausweg liegt nicht im perfekten Funktionieren, sondern im Stolpern. Der Zwang zu Leistung und Unterordnung, persönliche Traumata, Ängste und unerfüllte Erwartungen führen die vier Frauen zu ein und demselben Kipppunkt. Eine Weichenstellung ist zwingend notwendig und unumgänglich. Geht es für die vier Richtung Schmerz und Untergang oder Richtung Heilung und Selbstbestimmung? Und können Freundschaft und Vertrauen einen radikalen Schritt Richtung Neuanfang setzen?
Zurück zur Essenz / Zurück zur Rebellion
MIT: Barbara Carli, Bea Dermond, Rosa Degen-Faschinger und Gudrun Maier
KOMPOSITION: Imre Lichtenberger Bozoki
TEXT: Die Rabtaldirndln und Helmut Köpping
REGIE: Helmut Köpping
BÜHNE UND KOSTÜM: Markus Boxler
LIVEBAND: Imre Lichtenberger Bozoki, Benno Hiti, DeeLinde
TECHNIK: Thomas Bergner
TON: Fritz Hierzegger
KÜNSTLERISCHE MITARBEIT: Azlea Wriessnig
|Dezember 2025
|Fr. 19. Dez. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen