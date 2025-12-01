Warum bricht mein Knie gerade jetzt

Uraufführung - Die Körperoper der Rabtaldirndln - Vier Frauen, vier Knieprobleme – und ein radikaler Schritt zur Selbstbestimmung. Ihr Knie führt Frau Barbara, Frau Bea, Frau Rosi und Frau Gudrun in eine Reha-Klinik. Der gemeinsame Leidensweg schafft eine Verbundenheit, stellt aber auch die Solidarität untereinander in Frage.

Denn das Knie ist nicht nur das größte menschliche Gelenk, es ist auch das komplizierteste. Es steht als Sinnbild für alles, was schmerzt: das Leben, der Körper, der Zustand der Welt.

Der wahre Ausweg liegt nicht im perfekten Funktionieren, sondern im Stolpern. Der Zwang zu Leistung und Unterordnung, persönliche Traumata, Ängste und unerfüllte Erwartungen führen die vier Frauen zu ein und demselben Kipppunkt. Eine Weichenstellung ist zwingend notwendig und unumgänglich. Geht es für die vier Richtung Schmerz und Untergang oder Richtung Heilung und Selbstbestimmung? Und können Freundschaft und Vertrauen einen radikalen Schritt Richtung Neuanfang setzen?

Zurück zur Essenz / Zurück zur Rebellion

MIT: Barbara Carli, Bea Dermond, Rosa Degen-Faschinger und Gudrun Maier

KOMPOSITION: Imre Lichtenberger Bozoki

TEXT: Die Rabtaldirndln und Helmut Köpping

REGIE: Helmut Köpping

BÜHNE UND KOSTÜM: Markus Boxler

LIVEBAND: Imre Lichtenberger Bozoki, Benno Hiti, DeeLinde

TECHNIK: Thomas Bergner

TON: Fritz Hierzegger

KÜNSTLERISCHE MITARBEIT: Azlea Wriessnig