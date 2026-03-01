Frühere Verhältnisse | Von nun an ging’s bergab

Der wohlhabende Holzhändler Scheitermann und seine Frau Josephine suchen neue Dienstboten. Als Peppi Amsel, die bereits für Josephines Vater gearbeitet hat, sich bewirbt, wird sie sofort eingestellt. Auch der zweite Bewerber, Anton Muffl, ist ein alter Bekannter – diesmal vom Herrn des Hauses –, doch leider kennt Anton ein Geheimnis, das der erfolgreiche Geschäftsmann um jeden Preis wahren will: Seine früheren Verhältnisse sind nämlich weit weniger mondän, als er es gerne hätte.

Johann Nestroy entlarvt in »Frühere Verhältnisse« die verlogene Doppelmoral seiner Figuren, die allesamt versuchen, ihre Vergangenheit zu vertuschen, um besser voreinander dazustehen und möglichst viel Nutzen aus dem Beziehungsgeflecht zu ziehen. Sie alle kehren unter den Teppich, was nicht ins Bild passt, das sie von sich gezeichnet haben.

Die österreichische Regisseurin Ruth Brauer-Kvam inszeniert – mit der Grazer Musikerin deeLinde an ihrer Seite – Nestroys Einakter als durch und durch musikalischen Abend. Sie verwebt dazu das Stück mit Liedern von Hildegard Knef und lässt so den Meister des Alt-Wiener Volkstheaters auf das Werk der legendären Chansonsängerin treffen. Zum unverwechselbaren Stil der Knef-Songs gerät der Standesdünkel von Nestroys Figuren gehörig ins Wanken. Nach dem gesellschaftlichen Aufstieg droht der Fall: Von nun an ging’s bergab!

Posse von Johann Nestroy mit Liedern von Hildegard Knef