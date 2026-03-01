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Frühere Verhältnisse | Von nun an ging’s bergab


Frühere Verhältnisse | Von nun an ging’s bergab

Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
20. März bis 10. Juni 2026
Der wohlhabende Holzhändler Scheitermann und seine Frau Josephine suchen neue Dienstboten. Als Peppi Amsel, die bereits für Josephines Vater gearbeitet hat, sich bewirbt, wird sie sofort eingestellt. Auch der zweite Bewerber, Anton Muffl, ist ein alter Bekannter – diesmal vom Herrn des Hauses –, doch leider kennt Anton ein Geheimnis, das der erfolgreiche Geschäftsmann um jeden Preis wahren will: Seine früheren Verhältnisse sind nämlich weit weniger mondän, als er es gerne hätte.

Johann Nestroy entlarvt in »Frühere Verhältnisse« die verlogene Doppelmoral seiner Figuren, die allesamt versuchen, ihre Vergangenheit zu vertuschen, um besser voreinander dazustehen und möglichst viel Nutzen aus dem Beziehungsgeflecht zu ziehen. Sie alle kehren unter den Teppich, was nicht ins Bild passt, das sie von sich gezeichnet haben.

Die österreichische Regisseurin Ruth Brauer-Kvam inszeniert – mit der Grazer Musikerin deeLinde an ihrer Seite – Nestroys Einakter als durch und durch musikalischen Abend. Sie verwebt dazu das Stück mit Liedern von Hildegard Knef und lässt so den Meister des Alt-Wiener Volkstheaters auf das Werk der legendären Chansonsängerin treffen. Zum unverwechselbaren Stil der Knef-Songs gerät der Standesdünkel von Nestroys Figuren gehörig ins Wanken. Nach dem gesellschaftlichen Aufstieg droht der Fall: Von nun an ging’s bergab!

Posse von Johann Nestroy mit Liedern von Hildegard Knef

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Hofgasse 11, A-8010 Graz

Termine: Frühere Verhältnisse | Von nun an ging’s bergab - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus

März 2026
Mi. 25. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
April 2026
Mi. 1. April 2026
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Do. 2. April 2026
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Sa. 11. April 2026
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Fr. 17. April 2026
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Do. 23. April 2026
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Fr. 24. April 2026
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Juni 2026
Sa. 6. Juni 2026
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Di. 9. Juni 2026
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Mi. 10. Juni 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 