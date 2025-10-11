Die Tragödie von Romeo & Julia

Julia und Romeo verlieben sich ineinander, während ihre Familien eine blutige Fehde miteinander führen: das wohl bekannteste Stück der Weltliteratur. Die Balkonszene, der Dialog »Es war die Nachtigall und nicht die Lerche« nach der Liebesnacht, der tragische Ausgang – all das hat sich eingebrannt in unser kulturelles Gedächtnis.

Bei Shakespeare ist die Gewalt Ursprung, Dreh- sowie Endpunkt der tragischen Liebe. Dass sich keine:r mehr an den Grund für den Krieg erinnert, scheint dabei nebensächlich. In den Elternhäusern wird fraglos zementiert, wie es eh und je war – und gegen wen man eh und je war. So nimmt die Inszenierung zum Ausgangspunkt ihrer Erzählung den berühmten ersten Vers »Zwei Häuser, beide gleich an Rang und Stand«. Auf der Bühne stehen parallel zwei verfeindete Welten, die sich jedoch verblüffend ähneln. Sind die Gräben derart tief, weil man einander näher ist, als man zugeben möchte? Für Julia und Romeo jedenfalls gibt es hier keinen Ort, um ein neues Miteinander zu erproben.

Regisseur Emre Akal entlarvt in seinen so radikalen wie gefeierten Theaterarbeiten gesellschaftliche Strukturen hinsichtlich ihrer Machtmechanismen. In seiner ihm eigenen Bildsprache, die die Körper der Schauspieler:innen in den Mittelpunkt des Erzählens rückt, findet er eine kraftvolle Metaerzählung für die berühmteste Liebesgeschichte aller Zeiten.

Dafür kombiniert das Künstler-Duo Mehmet & Kazim poppige Digitalität mit der Dreidimensionalität des Theaters derart konsequent, dass sie eins werden. Das künstlerische Team arbeitet nach der Inszenierung von Jelineks »Sonne / Luft« zum zweiten Mal in Graz.

nach William Shakespeare