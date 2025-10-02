Geschichten aus dem Frisiersalon


Geschichten aus dem Frisiersalon

Schauspielhaus Graz - Schauraum
2. bis 6. Okt. 2025
Eine Neuadaption der inklusiven Ko-Produktion von Theaterakademie LebensGroß & Mezzanin Theater - Ein Frisiersalon ist ein Ort der Begegnung, der Verwandlung, der Entspannung, des Ausprobierens, des Neuanfangs, der Vertraulichkeit, ein Ort des Prosecco und Kaffee.

Alle sind willkommen. Die Millionärin sitzt neben dem Studenten. Die Studentin sitzt neben dem Schauspieler. Die Schauspielerin sitzt neben dem Politiker. Die Politikerin sitzt neben der Oma. Der Opa sitzt neben dem Sexist. Die Sexistin sitzt neben der Hausfrau. Der Hausmann sitzt neben dem Bäcker. Die Bäckerin sitzt neben dem jungen Mann im Rollstuhl. Die Frau mit Behinderung sitzt neben ihrer Mutter… Schere, Kamm und Kreativität sollen das Selbstwertgefühl steigern! Was aber, wenn das nicht gelingt?

In der inklusiven Ko-Produktion der Theaterakademie LebensGroß und des Mezzanin Theaters »Geschichten aus dem Frisiersalon« verwandeln wir die Räumlichkeiten des Schauspielhaus Graz in einen verrückten Frisiersalon. Auf lustvolle, kritische Weise verhandeln wir die Begriffe, Schönheit, Körperlichkeit, Behinderung, Arbeit in einem Ambiente, welches jedem Menschen vertraut ist. Die Theaterakademie LebensGroß bildet seit 2024 Bühnendarsteller:innen mit Behinderung aus und wird gefördert vom Innovationsfonds von Licht ins Dunkel.

Mit: Florian Finsterbusch, Florian Haider, Helena Käfer, Robert Nemes, Janosch Ostrowski, Paul Schaden, Tobias Spiegl, Lena Strohriegel, Sascha Wilding, Agnes Zenz

Regie: Martina Kolbinger-Reiner
Dramaturgie: Natascha Grasser
Produktionsleitung: Caro Pucher
Projektleitung Theaterakademie: Lina Hölscher
Musik und Spiel: Philipp Streicher
Theaterpädagogik und Spiel: Tilla Rath
Ausstattung: Markus Boxler
Maskenbild: Helga Rossmann
Technik: Tom Bergner
Choreografie: Juliane Spannring
Assistenz: Samuel Dietzel

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Graz - Schauraum
Hofgasse 11, A-8010 Graz

Termine: Geschichten aus dem Frisiersalon - Schauspielhaus Graz - Schauraum

Oktober 2025
Do. 2. Okt. 2025
Do. 2. Okt. 2025
18:00 Uhr
Fr. 3. Okt. 2025
Fr. 3. Okt. 2025
10:30 Uhr
Sa. 4. Okt. 2025
Sa. 4. Okt. 2025
10:30 Uhr
Mo. 6. Okt. 2025
Mo. 6. Okt. 2025
18:00 Uhr
 