Eine Neuadaption der inklusiven Ko-Produktion von Theaterakademie LebensGroß & Mezzanin Theater - Ein Frisiersalon ist ein Ort der Begegnung, der Verwandlung, der Entspannung, des Ausprobierens, des Neuanfangs, der Vertraulichkeit, ein Ort des Prosecco und Kaffee.

Alle sind willkommen. Die Millionärin sitzt neben dem Studenten. Die Studentin sitzt neben dem Schauspieler. Die Schauspielerin sitzt neben dem Politiker. Die Politikerin sitzt neben der Oma. Der Opa sitzt neben dem Sexist. Die Sexistin sitzt neben der Hausfrau. Der Hausmann sitzt neben dem Bäcker. Die Bäckerin sitzt neben dem jungen Mann im Rollstuhl. Die Frau mit Behinderung sitzt neben ihrer Mutter… Schere, Kamm und Kreativität sollen das Selbstwertgefühl steigern! Was aber, wenn das nicht gelingt?

In der inklusiven Ko-Produktion der Theaterakademie LebensGroß und des Mezzanin Theaters »Geschichten aus dem Frisiersalon« verwandeln wir die Räumlichkeiten des Schauspielhaus Graz in einen verrückten Frisiersalon. Auf lustvolle, kritische Weise verhandeln wir die Begriffe, Schönheit, Körperlichkeit, Behinderung, Arbeit in einem Ambiente, welches jedem Menschen vertraut ist. Die Theaterakademie LebensGroß bildet seit 2024 Bühnendarsteller:innen mit Behinderung aus und wird gefördert vom Innovationsfonds von Licht ins Dunkel.

Mit: Florian Finsterbusch, Florian Haider, Helena Käfer, Robert Nemes, Janosch Ostrowski, Paul Schaden, Tobias Spiegl, Lena Strohriegel, Sascha Wilding, Agnes Zenz

Regie: Martina Kolbinger-Reiner

Dramaturgie: Natascha Grasser

Produktionsleitung: Caro Pucher

Projektleitung Theaterakademie: Lina Hölscher

Musik und Spiel: Philipp Streicher

Theaterpädagogik und Spiel: Tilla Rath

Ausstattung: Markus Boxler

Maskenbild: Helga Rossmann

Technik: Tom Bergner

Choreografie: Juliane Spannring

Assistenz: Samuel Dietzel