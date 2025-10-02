Alle sind willkommen. Die Millionärin sitzt neben dem Studenten. Die Studentin sitzt neben dem Schauspieler. Die Schauspielerin sitzt neben dem Politiker. Die Politikerin sitzt neben der Oma. Der Opa sitzt neben dem Sexist. Die Sexistin sitzt neben der Hausfrau. Der Hausmann sitzt neben dem Bäcker. Die Bäckerin sitzt neben dem jungen Mann im Rollstuhl. Die Frau mit Behinderung sitzt neben ihrer Mutter… Schere, Kamm und Kreativität sollen das Selbstwertgefühl steigern! Was aber, wenn das nicht gelingt?
In der inklusiven Ko-Produktion der Theaterakademie LebensGroß und des Mezzanin Theaters »Geschichten aus dem Frisiersalon« verwandeln wir die Räumlichkeiten des Schauspielhaus Graz in einen verrückten Frisiersalon. Auf lustvolle, kritische Weise verhandeln wir die Begriffe, Schönheit, Körperlichkeit, Behinderung, Arbeit in einem Ambiente, welches jedem Menschen vertraut ist. Die Theaterakademie LebensGroß bildet seit 2024 Bühnendarsteller:innen mit Behinderung aus und wird gefördert vom Innovationsfonds von Licht ins Dunkel.
Mit: Florian Finsterbusch, Florian Haider, Helena Käfer, Robert Nemes, Janosch Ostrowski, Paul Schaden, Tobias Spiegl, Lena Strohriegel, Sascha Wilding, Agnes Zenz
Regie: Martina Kolbinger-Reiner
Dramaturgie: Natascha Grasser
Produktionsleitung: Caro Pucher
Projektleitung Theaterakademie: Lina Hölscher
Musik und Spiel: Philipp Streicher
Theaterpädagogik und Spiel: Tilla Rath
Ausstattung: Markus Boxler
Maskenbild: Helga Rossmann
Technik: Tom Bergner
Choreografie: Juliane Spannring
Assistenz: Samuel Dietzel
|Oktober 2025
|Do. 2. Okt. 2025
18:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 3. Okt. 2025
10:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 4. Okt. 2025
10:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mo. 6. Okt. 2025
18:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen