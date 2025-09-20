Uraufführung - Eine Stückentwicklung über das Miteinander - Eine Theaterproduktion von Azlea Wriessnig, Marie Treuer und Alexander Benke in enger Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team Kunst- und Kulturschaffender aus Graz.

Angesichts der Entwicklungen in der steirischen Kulturpolitik im Frühjahr 2025 hat sich das Schauspielhaus kurzfristig dazu entschieden, eine zusätzliche, prominente Spielplanposition mit Akteur:innen der lokalen Freien Szene zu verabreden: die Saisoneröffnung im Schauraum!

In einem Open Call hat das Schauspielhaus dazu eingeladen, Projekte vorzustellen, die durch die Kürzungen im Kulturbudget gefährdet sind. Unter zahlreichen spannenden Einreichungen hat das Haus der jungen Generation den Vorrang gegeben und eine Gruppe von Grazer Künstler:innen eingeladen: Das Team um Azlea Wriessnig, Alexander Benke und Marie Treuer beschäftigt sich in seinem aktuellen Projekt »Belly of the Best« (AT) mit dem Neuknüpfen und Pflegen von Beziehungen in einer aus den Fugen geratenen Welt. In einem raumgreifenden musikalischen Theaterabend suchen sie nach wahrhaftigem Miteinander und stellen gleichzeitig große Fragen: Was verbindet und was trennt uns? Wie nah können wir einander in einer gespaltenen Welt kommen?

Nachdem sie eine erste, kleine Version der Stückentwicklung im Juli in der Grazer Bar »Die Beate« zeigten, ziehen die jungen Künstler:innen mit ihrem Projekt zur Spielzeiteröffnung in den Schauraum ein. Die Freie Szene trifft so auf das Schauspielhaus und gemeinsam fragen die Veranstalter: Wie wird das Theater zum Ort für echte Begegnungen?

Während und nach der Vorstellung wird es einen Barbetriebs im Schauraum geben.