Hörstück von Allex. Fassberg - Eine Nachtbusreise durch Europa. An einer Grenze steigen Polizist:innen ein und kontrollieren die Pässe der Reisenden. Zwei Personen werden aus dem Bus geführt, danach geht die Fahrt weiter, als wäre nichts geschehen.

»Etwas Kommt Mir Bekannt Vor« umkreist dieses Ereignis. Zu hören sind die Stimmen der übrigen Fahrgäste. Aus ihren Gedanken, kurzen Gesprächen und Social-Media-Posts setzt sich das eben Geschehene bruchstückhaft zusammen. Manche der Reisenden sind schockiert, andere bejubeln das Durchgreifen der Staatsgewalt, wieder andere sind müde, genervt und wollen einfach nur endlich am Ziel der Reise ankommen. Fakt ist: Nachgefragt, was da gerade passiert ist, hat niemand.

Allex. Fassbergs Stück gewann 2017 den Retzhofer Dramapreis und kommt nun zurück nach Graz, denn an Aktualität hat es nichts eingebüßt. Poetisch und zugleich analytisch-präzise beschreibt der Text die Politik europäischer Abschottung, die Wirkmächtigkeit von Privilegien und die lähmende Kraft kollektiver Passivität. Denn während die Fahrgäste noch damit beschäftigt sind, das Geschehen ein-zuordnen, wurden für andere längst Fakten geschaffen.

Regisseurin Franziska Stuhr inszeniert mit Hannah Albrecht vom Studiengang Sounddesign der FH JOANNEUM und der KUG an ihrer Seite Allex. Fassbergs Theatertext als multimediales Hörstück.