Silvester still feiern!

Den Jahresausklang gemeinsam mit Sophie Klußmann und Hopkinson Smith freiern. Sie führen uns mit Renaissancemusik aus Frankreich, Italien und England durch ein Wechselbad der Gefühle: von Tränen der Freude auf das Neue bis hin zur Trauer über Vergangenes.

Am besten umgesetzt sind diese Emotionen im Lied: In Italien kamen, als Zeichen der lokalen Identität, die Frottole auf, in Frankreich wurden die Chansons erneuert und England war geprägt von Songs. Die wichtigsten Komponisten waren Tromboncino, De Sermisy und Dowland, ihre Lieder wurden in zahlreichen Sammlungen verewigt. Von den Zeitgenossen wird das Genre, vor allem die Frottole, wie folgt beschrieben: Dichtung ist die Seele, Musik nur der Körper. Ein inniges Erlebnis.

So lange ich Lebe in blühendem Alter, werde ich dienen, Amor, dem allmächtigen Gott, mit Taten, mit Worten, mit Liedern und Klängen… (De Sermisy)

Sophie Klußmann – Sopran

Hopkinson Smith – Laute