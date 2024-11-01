Der Briefroman Les Liaisons dangereuses (Gefährliche Liebschaften) von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos ist ein Schlüsselwerk der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts und ein Skandalroman der Libertinage.

Im Zentrum stehen Verlangen, Kontrolle, Intrigen und Machtspiele zwischen Mann und Frau. Bis heute versetzt das ungeschminkte Sittengemälde des ausgehenden Absolutismus die Leserinnen und Leser in die verdorbene Atmosphäre des französischen Adels kurz vor der Revolution zurück.

An diesem Abend nehmen Anne Marie Dragosits und Harald Windisch das Publikum mit in diese Zeit. Der musikalischen „Lesung“ – eine für den Roman zusammengestellte Abfolge von pieces de clavecin (Cembalostücke) von Zeitgenossen Choderlos de Laclos‘ – werden Ausschnitte des Romans gegenübergestellt, was eine noch intensivere Erfahrung des Textes zulässt. Nach Dragosits kontrastiert die männliche Sicht die weibliche. Mithilfe der Musik werden die Figuren der Handlung charakterisiert. So stehen zärtliche und dramatische Stücke nebeneinander, einige beschreiben äußere Ereignisse, andere den inneren Gefühlszustand. Ein einmaliges Erlebnis.

Harald Windisch – Sprecher

Anne Marie Dragosits – Cembalo