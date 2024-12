The Rocky Horror Show

„The Rocky Horror Show“ ist Trash, Tabubruch und sexuelle Provokation. Und steht dazu! Tatsächlich zelebriert das Musical all diese Dinge, bleibt dabei aber stets ehrlich, berührend sogar, und lädt uns ein, aus unseren „heimlichen Vergnügen“ einfach nur Vergnügen zu machen. Was bisher geschah? Überschäumende Energie, glückliche Gesichter, tanzendes Publikum, ausverkaufte Vorstellungen. Da hilft nur eines: „Let’s do the Time-Warp again!“ Netzstrumpfhosen und Korsagen, Sci-Fi und Erotik, Glamrock und eine Extraportion Humor! Oder um es mit Frank’n’Furters Worten zu sagen: „Don’t dream it – be it!“