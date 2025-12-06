Dieser hatte von Australien ausgehend schnell die internationalen Kinos erobert, ebenso wie das Musical später die internationalen Bühnen.
Das Jukebox-Musical erzählt die Geschichte der zwei Dragqueens Mitzi (Tick) und Felicia (Adam) sowie der Transfrau Bernadette, die mit dem Bus „Priscilla“ durch das australische Outback reisen, um in Alice Springs eine Show zu veranstalten. Initiiert wird die Reise von Tick, der seinen Sohn aus einer früheren heterosexuellen Beziehung kennenlernen will. Für alle drei wird der Ausflug auch eine Reise zu sich selbst und ein Kampf um gesellschaftliche und persönliche Akzeptanz.
Identität, Toleranz und Selbstvertrauen werden mit Witz und Herz verhandelt und die bekannten Popsongs mit Ohrwurmcharakter (z. B. „I Will Survive“, „What’s Love Got to Do with It?“ und „It’s Raining Men“) sorgen für mitreißende Stimmung. Ein kunterbuntes Musical als Plädoyer für den Respekt vor der Individualität eines jeden Menschen.
Geschrieben von Stephan Elliott und Allan Scott wurde das Musical „Priscilla – Queen of the Desert“ 2006 in Sydney uraufgeführt. Die Musikauswahl war für die Bühnenadaption zentral: Es wurden 25 Lieder verwendet, die größtenteils aus der Popmusik der 70er- und 80er-Jahre stammen. Elliott hatte auch schon 1994 beim gleichnamigen Film Regie geführt. Nach dem großen Erfolg in Australien übersiedelte das Musical 2009 nach London und 2011 an den Broadway.
Mit „Priscilla – Queen of the Desert“ feiert Ramesh Nair sein Debüt als Regisseur am Salzburger Landestheater. Kürzlich noch als Hauptdarsteller in „Singin‘ in the Rain“ auf der Bühne, gestaltet er nun gemeinsam mit
Michael Lindner (Bühne) und Adam Nee (Kostüme) das nächste Musical mit Kultstatus. Die Band unter der Leitung von Wolfgang Götz und Manuel Lauerer untermalt den farbenfrohen Abend mit den allseits bekannten Hits.
Die Werkeinführung findet jeweils 45 und 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung statt.
Stephan Elliott / Allan Scott
Book by Stephan Elliott and Allan Scott Based on the Latent Image / Specific Films Motion Picture
