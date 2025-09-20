Mord, Verführung, Rache und Bestrafung – Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“ hat alle Zutaten für ein vielfältiges und tiefgründiges Opernerlebnis. Gemeinsam mit Librettist Lorenzo Da Ponte schuf Mozart eines der berühmtesten Opernwerke des heutigen Repertoires.

Elemente von Komödie und Tragödie verbinden sich im „dramma giocoso“ rund um den berüchtigten Frauenhelden Don Giovanni. Er hinterlässt eine Spur der Zerstörung im Leben der Frauen, die er trifft, darunter Donna Anna, Donna Elvira und die verlobte Zerlina. Donna Anna schwört Rache für den Tod ihres Vaters, den Giovanni zu Beginn der Oper ermordet, während Donna Elvira immer wieder zwischen Liebe und Hass schwankt.

Die Fragen nach Moral, der Macht von Verführung und der unausweichlichen Strafe für Verfehlungen ziehen sich als zentrale Themen durch das Werk. Mozart gelingt es in dieser Oper, die Emotionen der Figuren tief und nuanciert darzustellen: Donna Annas Rachegelüste, Donna Elviras Zerrissenheit zwischen Liebe und Wut sowie Zerlinas Unsicherheit zwischen Verführbarkeit und Treue. Am Schluss der Oper wird auf ganz besondere Art die Moral der Geschichte manifestiert.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) komponierte „Don Giovanni“ als dritte der „Da Ponte Opern“, das heißt, mit Libretto von Lorenzo Da Ponte. Die Oper entstand im Auftrag des Prager Adels und wurde schließlich 1787 in Prag uraufgeführt. Trotz des Zeitdrucks, unter dem Mozart es komponierte, schuf er ein Werk, das Dramatik und Humor ideal verbindet und das bis heute ein fester Bestandteil der Opernliteratur ist.

Alexandra Liedtke begleitet das Salzburger Landestheater nun schon seit über zehn Jahren und sorgt mit ihren Inszenierungen für lebhafte Schauspiel- und Opernabende. Ab der Spielzeit 2025/2026 übernimmt sie als Oberspielleiterin der Oper künstlerische Verantwortung für die Sparte. Der Erste Kapellmeister Carlo Benedetto Cimento ist der musikalische Partner für die Erarbeitung der Mozart'schen Partitur.

Die Werkeinführung findet jeweils 45 und 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung statt.

Wolfgang Amadeus Mozart

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Dramma Giocoso in zwei Akten · Libretto von Lorenzo Da Ponte