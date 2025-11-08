Das kleine Gespenst


Das kleine Gespenst

Salzburger Landestheater
8. Nov. 2025 bis 6. Jan. 2026
Ab 5 Jahren - Kinderstück mit Musik - Im verschlafenen Städtchen Eulenberg tobt ein gespenstisches Tohuwabohu. Kein Stein liegt mehr auf dem anderen, denn seit wenigen Tagen häufen sich sonderbare Vorfälle.

Da wurde etwas gestohlen, dort wurde eingebrochen und dann hat doch glatt jemand alle Plakate für die große 325-Jahr-Feier beschmiert. Skandalös! Eine Welle der Spekulationen, Gerüchte und Verdächtigungen bricht los. Der eine will eine große Gestalt gesehen haben, die es gewesen sein soll. Andere reden gar von Gespenstern. Seinen allerersten Tageslichtausflug hat sich das kleine Gespenst der Burg Eulenstein ehrlich gesagt auch anders vorgestellt. Und jetzt steckt es mitten in einem riesigen Schlamassel! Aber wie soll es sich erklären, wenn ihm keiner zuhört, weil alle Angst vor ihm haben? Jetzt will das kleine Gespenst plötzlich doch nichts sehnlicher, als wieder zum Nachtgespenst werden. Aber wie? Da kann nur noch eine helfen: seine alte Freundin, die Eule Uhu Schuhu…

„Das kleine Gespenst“ ist eines der beliebtesten Kinderbücher von Otfried Preußler (1923–2013). Die zeitlose Geschichte über Mut, Freundschaft und das Durchbrechen von Klischees bringt die künstlerische Co-Leiterin der Sparte Junges Land, Anna Lukasser-Weitlaner, mit ihrer fantasievollen Regiehandschrift auf die Bühne.
Michael Lindner liefert die schaurigschöne Ausstattung. Die neue Musik kommt von Katrin Schweiger, die
bereits mit „Das fliegende Klassenzimmer“ und „Die unendliche Geschichte“ große Erfolge feierte.

Details zur Spielstätte:
Salzburger Landestheater
Schwarzstraße 22, A-5020 Salzburg

Termine: Das kleine Gespenst - Salzburger Landestheater

November 2025
Sa. 8. Nov. 2025
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Dezember 2025
Mo. 8. Dez. 2025
15:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 27. Dez. 2025
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 30. Dez. 2025
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Januar 2026
Di. 6. Jan. 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 