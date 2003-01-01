Römische Soirée 2026

Die Römische Soirée in Carnuntum ist Ihr Schlüssel zu einer einmaligen und exklusiven Reise in die antike Welt Carnuntums. Genießen Sie mit Ihren Liebsten einen unvergesslichen Sommerabend im Römischen Stadtviertel Carnuntums. Ganz egal ob Sie sich selbst mit einer Reise in die römische Antike beschenken oder einem besonderen Menschen damit eine Freude machen – dieser Abend in Carnuntum verspricht Unterhaltung und Gaumenfreuden auf allerhöchster Stufe.

Bei Ihrer Ankunft werden Sie mit einem römischen Aperitif in Carnuntum begrüßt, bei Mulsum (römischen Gewürzwein, mit Honig versetzt), Moretum (römischer Kräuteraufstrich) und römischem Brot reisen Sie sich auch geschmacklich sofort in die Welt der Antike. Natürlich können Sie hier auch auf nicht-römische Alternativen wie Sekt zurückgreifen.

Im Anschluss erhalten die Teilnehmer eine exklusive Führung durch das Römische Stadtviertel in Carnuntum. Wenn der Park für die restlichen Besucher bereits geschlossen hat und die roten Dächer Carnuntums im Abendlicht der pannonischen Sonne glänzen, werden die römischen Häuser und Straßen exklusiv für Sie noch einmal geöffnet und Sie erhalten Einblicke, die sonst für viele Augen verborgen bleiben.

Die Führung endet dann passenderweise in der villa urbana, einem originalgetreu wiedererrichteten Stadtpalais im Römischen Stadtviertel mit farbenprächtigen Wandmalereien und einem geräumigen Festsaal, wo Sie auch gleich Ihren Tisch für das große römische Festmahl beziehen. Lassen Sie sich von Originalrezepten des Apicius verwöhnen und kosten Sie den Glanz Roms. Das 5-Gänge-Menü begleitet eine Auswahl von Weinen aus der Weinregion Carnuntum sowie auch alkoholfreie Getränke. Während des Mahls genießen Sie eine musikalische Darbietung, natürlich mit römischen Instrumenten nach antikem Vorbild!

Wer sich davon losreißen kann, darf zwischen den Gängen einen Blick in die Küche werfen, wo sich die Köche vielleicht das ein oder andere Geheimnis der römischen Küche entlocken lassen.

Die Römische Soirée findet im Sommer 2025 an fünf Terminen in der Römerstadt Carnuntum statt. Bitte beachten Sie, dass für diese Veranstaltung nur limitierte Karten zur Verfügung stehen und diese oft rasch ausverkauft sind!

Preis

129,- Euro pro Person

Uhrzeiten

18:15 Einlass und Empfang durch die Kulturvermittlung

18:30 Aperitif im Haus des Ölhändlers

18:45 die Gäste machen sich auf den Weg ins Römische Stadtviertel

23:00 Veranstaltungsende