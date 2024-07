Mit We Will Rock You ist eine hervorragende Parodie auf die moderne Zeit gelungen, in der elektronische Klänge oft handgemachte Musik verdrängen und in der für elektrische Gitarren nicht immer ein Platz zu sein scheint. Vor allem aber sind es die großen Hits von Queen, die das Musical zu einem einzigartigen Spektakel machen.

Das Blockbuster-Musical von Queen und Ben Elton, rund um die 24 größten Queen-Hits, wird im Juli 2024 und August für 19 Shows in Amstetten auf die Bühne gebracht. Mehr als 15 Millionen Fans in 17 Ländern konnte “WE WILL ROCK YOU” bisher begeistert. Zwölf Jahre mit 4.600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. 2024 kommt WE WILL ROCK YOU mit den unsterblichen Songs von QUEEN nach Amstetten. Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie “We are the Champions”, “Killerqueen” und “Bohemian Rhapsody” zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten.

Mit WE WILL ROCK YOU ist eine hervorragende Parodie auf die moderne Zeit gelungen, in der elektronische Klänge oft handgemachte Musik verdrängen und in der für elektrische Gitarren nicht immer ein Platz zu sein scheint. Vor allem aber sind es die großen Hits von Queen, die das Musical zu einem einzigartigen Spektakel machen. Ein wesentlicher Faktor, der auch bei der Auswahl dieses Blockbusters für den Produzenten des AVB | Musical Sommers, Christoph Heigl, eine entscheidende Rolle gespielt hat:“ Dieses Musical vereint all das, was man sich als Musical und Musikfan nur wünschen kann. Neben der einzigartigen und unvergleichlichen Musik von Queen werden wir gemeinsam mit Alex Balga und Christian Frank eine unvergessliche Inszenierung auf die Beine stellen.“

Bewährtes Leading Team

Alex Balga, für den es “die schönste Aufgabe, aber gleichzeitig größte Herausforderung sei, kreative Menschen zu vereinen und gemeinsam zum Erfolg zu bringen“, wird wie in den Vorjahren neben der Intendanz auch bei WE WILL ROCK YOU wieder Regie führen. Die Musik von Queen wird in gewohnt souveräner Art und Weise von Christian Frank, als musikalischer Leiter, in Szene gesetzt.

Die Premiere in der Johann Pölz-Halle findet am 17. Juli 2024 statt. Gespielt wird bis einschließlich 24. August 2024.:

Intendanz & Regie Alex Balga

Musikalische Leitung Christian Frank

Choreografie Natalie Holtom

Produktion Christoph Heigl