DIE NACHT DER MUSICALS Tour 2026

Zweieinhalb Stunden mitreißende, temperamentvolle Bühnenshow! - Nach vielen erfolgreichen Tourneen mit ausverkauften Hallen und begeistertem Publikum kommt Die Nacht der Musicals mit neuem und abwechslungsreichen Programm auch 2026 wieder nach Österreich. Die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten begeisterte bereits mehr als 2 Millionen Besucher.

Das Programm lässt die Herzen der Musicalfans höher schlagen. In einer zweieinhalb stündigen Show präsentieren herausragende Sänger eine bunte Mischung der berühmtesten Musical Highlights aus Tanz der Vampire, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Cats, um nur einige von ihnen zu nennen.

Natürlich dürfen auch aktuelle Musicals an diesem Abend nicht fehlen. Die Songs „This Is Me“ und „Million Dreams“ aus „The Greatest Showman“, sorgen für Gänsehautmomente beim Publikum. Eine spannende Geschichte zum Staunen und Mitfiebern, voll Liebe und Dramatik.

Neu im Programm ist Sister Act, ein göttlich-geniales Musical, das mit seinen grandiosen Songs gute Laune versprüht und die Mauern zum Wackeln bringt!

Das Musical Rocky mit Hymnen wie Eye of the Tiger und das Disney-Musicals Frozen werden das Publikum begeistern! Aber auch das Rock-Musical We Will Rock You, mit den unsterblichen Songs von Freddie Mercury und Queen ist im Programm.

Erleben Sie live, wie das Phantom der Oper Christine seine Liebe gesteht und die Samtpfoten aus Cats mit Memories wieder einmal ihren Kultcharakter unter Beweis stellen. Die gefeierte Inszenierung von Udo Jürgens musikalischem Lebenswerk Ich war noch niemals in New York lädt zum Mitklatschen und Mitsingen ein und ist ein weiterer Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Musicalgala.

Gefeierte Stars der Originalproduktionen entführen die Zuschauer in eine bunte und glitzernde Traumwelt. Unterstützt werden die herausragenden Darsteller durch die hervorragenden Tänzer der Broadway Musical & Dance Company. Aufwändige Choreografien, farbenfrohe Kostüme und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept garantieren einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt.

Alle Termine auf einen Blick:

03.Jänner 2026 · 20:00 · LINZ

05.Jänner 2026 · 19:30 · WELS

06.Jänner 2026 · 20:00 · STEYR

07.Jänner 2026 · 19:30 · AMSTETTEN

08.Jänner 2026 · 19:30 · VÖCKLABRUCK

09.Jänner 2026 · 20:00 · KUFSTEIN

10.Jänner 2026 · 20:00 · LIENZ

24.Jänner 2026 · 19:30 · BAD ISCHL