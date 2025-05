DIE ITALIENISCHE NACHT – Tour 2025

Ein großartiger Abend voller Italo-Hits und guter Laune erwartet das Publikum! La Banda Italiana, italienische Profimusiker und Stars der Pop- Musical- und Opernwelt präsentieren ein musikalisches Feuerwerk der Superlative. Hits von Zucchero - Laura Pausini - Al Bano & Romina Power - Andrea Bocelli - Eros Ramazzotti u. v. m. versetzen die Zuschauer in Urlaubsstimmung.

Sommer, Sonne und Meer sind zum Greifen nah, Erinnerungen an den letzten und Vorfreude auf den kommenden Urlaub werden geweckt. Einzigartige Stimmen und eine umwerfende Band werden Sie mit ausgewählten Solo- Duett- und Ensemblenummern ins Italienfieber singen.

Bekannte Songs wie Gente Di Mare, Sempre Sempre, Felicità oder Buona Domenica animieren zum Mitsingen und Mittanzen und das Ensemble verwandelt jeden Abend in eine Welt von Sonne, Sand und „dolce far niente“. Lassen Sie sich von diesem Bühnenfeuerwerk aus weltbekannten Italo Hits aus Schlager, Pop, Swing und Klassik mitreißen und seien Sie dabei, wenn Starsolisten die schönsten Melodien in einzigartiger Qualität anstimmen. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept ist Teil der zweistündigen Show.

Ein Abend voll guter Laune und italienischem Lebensgefühl – La vita e bella!

Alle Termine auf einen Blick:

9.Mai 2025 · 20:00 · LIENZ · Stadtsaal

27.März 2025 · 20:00 · KUFSTEIN · Stadtsaal

10.Mai 2025 · 19:30 · WELS · Stadttheater

14.Mai 2025 · 19:30 · AMSTETTEN · Pölz-Halle

15.Mai 2025 · 20:00 · STEYR · Stadttheater

16.Mai 2025 · 19:30 · VÖCKLABRUCK · Stadtsaal