NOVA ROCK 2026

Das Nova Rock ist eines der größten Musikfestivals Österreichs und bekannt für seine beeindruckende Line-ups mit internationalen Superstars sowie aufstrebenden Künstlern.
Die Pannonia Fields bieten eine beeindruckende Bühne für diese Top-Acts, und das Festival verspricht viele weitere Überraschungen und ein umfangreiches Erlebnis für die Besucher.
LINE-UP 2026
Donnerstag, 11. Juni 2026
Volbeat
Bad Omens
Sex Pistols feat. Frank Carter
Kaleo
Trivium
Tom Morello
Black Veil Brides
Feine Sahne Fischfilet
Mastodon
Bilmuri
Static X
Lemo
dArtagnan
Badflower
Return to Dust
Ego Kill Talent
Soul Asylum
We Came As Romans
The Molotovs
ANKOR
Aurorawave
Yunger
Cassies
The Molotovs
Freitag, 12. Juni 2026
The Cure
The Offspring
A Perfect Circle
Ice Nine Kills
Social Distortion
Breaking Benjamin
The Pretty Reckless
THE PLOT IN YOU
Royal Republic
President
Thrown
Catch Your Breath
Magnolia Park
Six Feet Under
Just Mustard
Black Label Society
Skindred
Annisokay
Quicksand
Melrose Avenue
TX2
The Pretty Wild
Zascha
Samstag, 13. Juni 2026
Iron Maiden
A Day To Remember
Sabaton
Alter Bridge
Sepultura
Roy Bianco und die Abbrunzati Boys
All Time Low
Kanonenfieber
The Rasmus
KUBLAI KHAN TX
Future Palace
Madsen
Bad Nerves
Querbeat
Nickelsdorfer Böhmische
Palaye Royale
Lagwagon
Loathe
Kupfergold
Chuggaboom
A New Chapter
Frevd
Palaye Royale
Sonntag, 14. Juni 2026
Bring Me The Horizon
Papa Roach
Architects
Three Days Grace
Hollywood Undead
Malevolence
P.O.D.
VOILÀ
All Them Witches
Drain
Slay Squad
Vinegar Hill
The Funeral Portrait
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