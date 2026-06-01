NOVA ROCK 2026

Das NOVA ROCK Festival im burgenländischen Nickelsdorf ruft jährlich internationales Top-Interesse hervor! Gezeigt werden großartige Acts auf den Pannonia Fields! Und die können sich wirklich sehen lassen. Ein großartiges und umfangreiches Line-Up mit vielen Überraschungen steht an. Mit dabei als Headlinder sind VOLBEAT • THE CURE • IRON MAIDEN • BRING ME THE HORIZON!

Das Nova Rock ist eines der größten Musikfestivals Österreichs und bekannt für seine beeindruckende Line-ups mit internationalen Superstars sowie aufstrebenden Künstlern.

Die Pannonia Fields bieten eine beeindruckende Bühne für diese Top-Acts, und das Festival verspricht viele weitere Überraschungen und ein umfangreiches Erlebnis für die Besucher.

LINE-UP 2026

Donnerstag, 11. Juni 2026

Volbeat

Bad Omens

Sex Pistols feat. Frank Carter

Kaleo

Trivium

Tom Morello

Black Veil Brides

Feine Sahne Fischfilet

Mastodon

Bilmuri

Static X

Lemo

dArtagnan

Badflower

Return to Dust

Ego Kill Talent

Soul Asylum

We Came As Romans

The Molotovs

ANKOR

Aurorawave

Yunger

Cassies

The Molotovs

Freitag, 12. Juni 2026

The Cure

The Offspring

A Perfect Circle

Ice Nine Kills

Social Distortion

Breaking Benjamin

The Pretty Reckless

THE PLOT IN YOU

Royal Republic

President

Thrown

Catch Your Breath

Magnolia Park

Six Feet Under

Just Mustard

Black Label Society

Skindred

Annisokay

Quicksand

Melrose Avenue

TX2

The Pretty Wild

Zascha

Samstag, 13. Juni 2026

Iron Maiden

A Day To Remember

Sabaton

Alter Bridge

Sepultura

Roy Bianco und die Abbrunzati Boys

All Time Low

Kanonenfieber

The Rasmus

KUBLAI KHAN TX

Future Palace

Madsen

Bad Nerves

Querbeat

Nickelsdorfer Böhmische

Palaye Royale

Lagwagon

Loathe

Kupfergold

Chuggaboom

A New Chapter

Frevd

Palaye Royale

Sonntag, 14. Juni 2026

Bring Me The Horizon

Papa Roach

Architects

Three Days Grace

Hollywood Undead

Malevolence

P.O.D.

VOILÀ

All Them Witches

Drain

Slay Squad

Vinegar Hill

The Funeral Portrait