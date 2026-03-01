WEARE - Starke Stimmen. Starke Frauen. - Konzert zum Weltfrauentag

Die Schick Sisters nehmen den Weltfrauentag zum Anlass, um österreichische Musikerinnen in die Oper Graz einzuladen, um gemeinsam ein großes Miteinander zu feiern und der Vielfalt der weiblichen Kulturszene Sichtbarkeit zu geben.

Viele wunderbare österreichische Acts u. a. die Kernölamazonen, der Chor Sosamma, Virgina Ernst, Maria Bill, Anna-Sophie und als special guests Monika Ballwein sowie Caro Fux werden einen unvergesslichen Abend auf die Bühne zaubern, der die Musik der Frauen Österreichs in den Fokus stellt. Besonders wird dieser Abend auch, weil die legendäre OPUS Band mit ihrem Welthit Live is Life die Damen musikalisch unterstützen wird. Sympathisch moderiert wird von ORF Steiermark – Programmchefin und Kultstimme Sigrid Hroch.

Laut Katharina Schick, Singer/Songwriterin gibt es so viele wunderbare Musikerinnen, weiblich inspirierte Projekte und Bands in Österreich. Doch noch immer werden die Bühnen von den männlichen Kollegen dominiert. Das muss ins Bewusstsein des Publikums gelangen, um Veränderung zu schaffen. Nur ein Miteinander bringt uns weiter! Für Virginia Ernst, Songwriterin, wird es Zeit, dass die Damen genauso in den Charts Platz finden, die Line-Ups der großen Festivals bereichern und medial gerecht und gleichberechtigt behandelt werden.