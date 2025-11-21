Ring


Oper Graz
21. Nov. bis 6. Dez. 2025
Dreiteiliger Tanzabend - Kreistänze sind eines der ältesten Rituale, durch die der Mensch sich in Einklang mit dem Kosmos zu bringen sucht. In vielen Tanzformen blieb dieser mythische Ursprung bewahrt. Der Ring wird zum Raum für drei junge Choreographen, die Studiobühne zur Arena, und die Publikumsreihen umringen eine kreisförmige Tanzfläche.

Der Italiener Brian Scalini, der Australier Jack Traylen und Etay Axelroad aus Israel nehmen die reizvolle Herausforderung an, Tanz aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken und in gegenseitiger Inspiration einen gemeinsamen Abend zu präsentieren. Die drei jungen Choreographen setzen sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Tanz auseinander. Jeder von ihnen hat eine einzigartige choreographische Handschrift und mutige Ideen. Sie zeigen »Tanz pur«, hautnah am Publikum: sinnlich, irritierend, kraftvoll und überraschend.

Brian Scalini | Jack Traylen | Etay Axelroad

Details zur Spielstätte:
Oper Graz
Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz

Termine: Ring - Oper Graz

November 2025
Fr. 21. Nov. 2025
Fr. 21. Nov. 2025
20:00 Uhr
So. 23. Nov. 2025
So. 23. Nov. 2025
20:00 Uhr
Mi. 26. Nov. 2025
Mi. 26. Nov. 2025
20:00 Uhr
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
20:00 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
20:00 Uhr
Dezember 2025
Do. 4. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
20:00 Uhr
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
20:00 Uhr
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
20:00 Uhr
 