Ring
21. Nov. bis 6. Dez. 2025
Dreiteiliger Tanzabend - Kreistänze sind eines der ältesten Rituale, durch die der Mensch sich in Einklang mit dem Kosmos zu bringen sucht. In vielen Tanzformen blieb dieser mythische Ursprung bewahrt. Der Ring wird zum Raum für drei junge Choreographen, die Studiobühne zur Arena, und die Publikumsreihen umringen eine kreisförmige Tanzfläche.
Der Italiener Brian Scalini, der Australier Jack Traylen und Etay Axelroad aus Israel nehmen die reizvolle Herausforderung an, Tanz aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken und in gegenseitiger Inspiration einen gemeinsamen Abend zu präsentieren. Die drei jungen Choreographen setzen sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Tanz auseinander. Jeder von ihnen hat eine einzigartige choreographische Handschrift und mutige Ideen. Sie zeigen »Tanz pur«, hautnah am Publikum: sinnlich, irritierend, kraftvoll und überraschend.
Brian Scalini | Jack Traylen | Etay Axelroad
Details zur Spielstätte:
Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
Adresse: Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8000
Fax: +43 316 8008 1565
Geodaten: 47.069, 15.446
Termine: Ring - Oper Graz
|November 2025
|Fr. 21. Nov. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-11-21
Ring (21.11.2025)
2025-11-21T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 23. Nov. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-11-23
Ring (23.11.2025)
2025-11-23T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 26. Nov. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-11-26
Ring (26.11.2025)
2025-11-26T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 28. Nov. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-11-28
Ring (28.11.2025)
2025-11-28T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 29. Nov. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-11-29
Ring (29.11.2025)
2025-11-29T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Do. 4. Dez. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-12-04
Ring (04.12.2025)
2025-12-04T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 5. Dez. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-12-05
Ring (05.12.2025)
2025-12-05T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 6. Dez. 2025
20:00 Uhr
Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz
https://kultur.net/oper-graz/programm/ring#2025-12-06
Ring (06.12.2025)
2025-12-06T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen