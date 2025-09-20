Heroes! 75 Jahre Grazer Philharmoniker

Mit der Tondichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche beginnt die Saison zunächst verspielt und frech: Im Schnelldurchlauf führt uns Richard Strauss akustisch durch die Streiche des gewitzten Antihelden.

Durch weitere Emotions- und Gemütszustände spielen sich die Grazer Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Vassilis Christopoulos hernach mit Gustav Mahlers Liedern aus Des Knaben Wunderhorn. Bariton Johannes Martin Kränzle, weltweit gefragter Opernstar von New York bis Bayreuth, erschafft als nicht weniger begnadeter Liedsänger ein musikalisches Abbild menschlichen Lebens in all seinen Facetten. Beethovens berühmte Eroica steht nicht von ungefähr in Es-Dur, gilt die Tonart doch als erhaben und feierlich. Grund zur Feierlichkeit haben die Musiker:innen der Grazer Philharmoniker in diesem Jahr allemal: Das Orchester blickt auf 75 Jahre seines Bestehens zurück und somit auf ein dreiviertel Jahrhundert Klang- und Spieltradition, die es auch in diesem Konzert mit Freude fortführt.

Johannes Martin Kränzle (Bariton)

Grazer Philharmoniker

Vassilis Christopoulos

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 TrV 171

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn, Gesänge für eine Singstimme und Orchesterbegleitung

Rheinlegendchen

Trost im Unglück

Lied des Verfolgten Im Turm

Der Tambourg‘ sell

Des António von Padua Fischpredigt

Lob des Hohen Verstandes

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 3 Es-Dur Eroica op. 55