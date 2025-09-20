Heroes! 75 Jahre Grazer Philharmoniker

Durch weitere Emotions- und Gemütszustände spielen sich die Grazer Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Vassilis Christopoulos hernach mit Gustav Mahlers Liedern aus Des Knaben Wunderhorn. Bariton Johannes Martin Kränzle, weltweit gefragter Opernstar von New York bis Bayreuth, erschafft als nicht weniger begnadeter Liedsänger ein musikalisches Abbild menschlichen Lebens in all seinen Facetten. Beethovens berühmte Eroica steht nicht von ungefähr in Es-Dur, gilt die Tonart doch als erhaben und feierlich. Grund zur Feierlichkeit haben die Musiker:innen der Grazer Philharmoniker in diesem Jahr allemal: Das Orchester blickt auf 75 Jahre seines Bestehens zurück und somit auf ein dreiviertel Jahrhundert Klang- und Spieltradition, die es auch in diesem Konzert mit Freude fortführt.
Johannes Martin Kränzle (Bariton)
Grazer Philharmoniker
Vassilis Christopoulos
Richard Strauss
Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 TrV 171
Gustav Mahler
Des Knaben Wunderhorn, Gesänge für eine Singstimme und Orchesterbegleitung
Rheinlegendchen
Trost im Unglück
Lied des Verfolgten Im Turm
Der Tambourg‘ sell
Des António von Padua Fischpredigt
Lob des Hohen Verstandes
Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 3 Es-Dur Eroica op. 55
