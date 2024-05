Der Berggeist vom Schöckl

Oper am Land, mobil, lebendig und ganz nah an ihrem Publikum. Das „Opernpucherl“, ein Kleinbus, bis unters Dach beladen mit vier Instrumentalist:innen und zwei Sänger:innen, macht Halt in ländlichen Regionen der Steiermark, um Menschen jeden Alters mit der Sage des Berggeists vom Schöckl als Miniatur-Oper zu überraschen.