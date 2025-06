Der Musical-Welterfolg mit Tim Fischer als charismatischer Conférencier. „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ – mit diesen drei Worten taucht das Publikum ein in die aufreizende Welt von Cabaret! Vor fast 60 Jahren startete das legendäre Musical vom Broadway aus seinen Siegeszug um die ganze Welt. Die Oscar-prämierte Verfilmung machte Liza Minelli zum Superstar!

Hier im glitzernd-verruchten Kit Kat Club begrüßt ein dämonischer Conférencier seine Gäste und geleitet sie in eine vergnügungssüchtige Unterwelt. Es ist die Paraderolle für Deutschlands bekanntesten Chansonnier – Tim Fischer!

Liebe, rauschhaftes Nachtleben und zerbrochene Hoffnungen

Das Ende der schillernden 1920er Jahre, zwei Liebesgeschichten in politisch schwierigen Zeiten: US-Schriftsteller Cliff Bradshaw wird hineingezogen in das flirrende, aber sich immer mehr verdüsternde Berlin. Im Kit Kat Club verliebt er sich in den Star des Abends, Sally Bowles, die von der großen Karriere träumt. Und da sind zarte Liebesbande zwischen Pensionswirtin Fräulein Schneider und dem jüdischen Gemüsehändler Schultz…

Die gefeierte Cabaret-Inszenierung des Hamburger St. Pauli Theaters entführt mit grandiosem Orchester, Welthits und aufregenden Choreografien in das rauschhafte Lebensgefühl der Goldenen 20er Jahre – und das äußerst unterhaltsam, leidenschaftlich und sehr berührend.

Altersempfehlung: 12+