GLUMPERT - Peter Fellner

OK Linz
7. März bis 13. Sept. 2026
Nachhaltige Mode als Safe Space - In GLUMPERT verknüpft der österreichische Designer Peter Fellner nachhaltige Materialstrategien mit einer bewussten, queeren Symbolik. Aus gebrauchten Alltagsgegenständen wie Stickbildern, Häkeldeckchen, Tüchern und Regenschirmen schafft er Kleidungsstücke, deren Spuren sichtbar bleiben und eine erzählerische, identitätsstiftende Narration tragen.

Schon im Materialfindungs- und Schnittprozess wird eine Grenze zwischen Funktion und Bedeutung verschoben: Gewöhnliche Objekte erhalten neue Wertschätzung, nehmen eine neue Form an und erschaffen neue Wirklichkeiten.

Die Symbolik der Schnecke durchzieht die Kollektion als Sinnbild von Fluidität – ein queeres Vorbild aus der Natur. Fellner nutzt dieses Symbol auch, um einen Safe Space zu verorten und zugleich den Modemarkt zu entschleunigen: Eine Zero-Waste Schnitttechnik entsteht, die Identität performativ sichtbar macht und den Blick auf heteronormative Dresscodes verschiebt. Kleidung wird hier nicht nur getragen, sondern gezeigt, diskutiert und verhandelt. Die Nachhaltigkeitsstrategie „repurpose“ (kann mit „Umnutzung“ übersetzt werden) fokussiert gebrauchte Materialien und steht somit für ökologische Verantwortung und eine politische Botschaft: Gegenstände, Menschen und Lebewesen, die als „ungeachtet“ gelten, finden neue Wertschätzung.

Fellners Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Design, Körperpolitik und queerer Ästhetik: ein Hybrid aus Kunst und Mode, die Gegenwartskritik sichtbar macht und Raum für Vielfalt eröffnet.

Kuratorin: Sandra Kratochwill

Diese Ausstellung kann kostenfrei besucht werden.

Führungen
Tandem-Führung mit Vertreter:innen der HOSI*
Sa, 14.03.26, 16:30

Kombi-Führung mit „Carlos Motta. Pleas of Resistance“
Sa, 28.03.26, 14:00
Sa, 25.04.26, 14:00

Kombi-Führung mit „Carlos Motta. Pleas of Resistance“ in Gebärdensprache*
Sa, 11.04.26, 14:00

Tandem-Führung mit Vertreter:innen der HOSI* mit „Carlos Motta. Pleas of Resistance“
Sa, 11.04.26, 16:30

Familienführung: Kurz & Kunst (30 Min.)
Di, 31.03.26, 11:00 und 15:00

Eintritt frei mit der OÖ Familienkarte
Mi, 01.04.26, 11:00 und 15:00
Do, 02.04.26, 11:00 und 15:00

* Anmeldung bis jeweils 2 Tage vor Termin unter [email protected] oder +43 732 7720 522 22

Details zur Spielstätte:
OK Linz
Ok Platz 1, A-4020 Linz

