Werkeln für Kinder: Wanderstecken

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing
4. Sept. 2025
Spaß und aktives Mitmachen für Kinder Spiel und Spaß ist bei diesem Kinderprogramm zum Mitmachen im Österreichischen Freilichtmuseum garantiert! Die Kinder der ländlichen Bevölkerung von damals hatten genauso viel Freude beim Spielen wie Kinder heute. Doch in ein Spielwarengeschäft zu gehen oder etwas online zu bestellen, war einfach nicht möglich.

Unter Anleitung der Kulturvermittler*innen lernen die Kinder beim Werkeln Schritt für Schritt, wie Wanderstecken geschnitzt werden. Die fertigen Stücke können anschließend mit nach Hause genommen werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing
Enzenbach 32, A-8114 Stübing

September 2025
Do. 4. Sept. 2025
