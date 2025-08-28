Werkeln für Kinder: Hollerbüchsen

Spaß und aktives Mitmachen für Kinder. Spiel und Spaß ist bei diesem Kinderprogramm zum Mitmachen im Österreichischen Freilichtmuseum garantiert! Die Kinder der ländlichen Bevölkerung von damals hatten genauso viel Freude beim Spielen wie Kinder heute. Doch in ein Spielwarengeschäft zu gehen oder etwas online zu bestellen, war einfach nicht möglich.