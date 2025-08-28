Werkeln für Kinder: Hollerbüchsen
28. Aug. 2025
Spaß und aktives Mitmachen für Kinder. Spiel und Spaß ist bei diesem Kinderprogramm zum Mitmachen im Österreichischen Freilichtmuseum garantiert! Die Kinder der ländlichen Bevölkerung von damals hatten genauso viel Freude beim Spielen wie Kinder heute. Doch in ein Spielwarengeschäft zu gehen oder etwas online zu bestellen, war einfach nicht möglich.
Unter Anleitung derer Kulturvermittler*innen lernen die Kinder beim Werkeln Schritt für Schritt, wie man selbst Hollerbüchsen baut und damit spielen kann. Die fertigen Stücke können anschließend mit nach Hause genommen werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Details zur Spielstätte:
Enzenbach 32, A-8114 Stübing
Telefon: +43 3124 53700
Fax: +43 3124 5370018
Geodaten: 47.1774, 15.3222
