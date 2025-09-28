Höhepunkt im Jahreslauf: Erlebnistag für die ganze Familie

Eine Veranstaltung rund um handwerkliches und bäuerliches Arbeiten und Feiern - Schwerpunkt: Arbeits- und Zugtiere. Eine Veranstaltung für die ganze Familie mit klassischem Handwerk, bäuerlichen Arbeiten, Erntedank, Musik, Kulinarik.

Ein umfangreiches Programm mit klassischem Handwerk, landwirtschaftlichen Tätigkeiten, Musik, Tanz sowie dem alljährlich feierlich zelebrierten Erntedank beim Wegleithof. In diesem Jahr steht der Erlebnistag im Zeichen der Tiere, wobei sowohl die klassischen Arbeits- und Zugtiere selbst als auch die damit verbundenen Gerätschaften und Handwerkstechniken wie Sattlerei, Schmiede, Wagnerei etc. im Fokus stehen. Auch kulinarische Schmankerln der bäuerlichen Küche dürfen bei dieser einzigartigen Veranstaltung für Besucher*innen aller Altersgruppen nicht fehlen.

Eine Veranstaltung für die ganze Familie, bei der Vergangenheit erlebbar gemacht wird.

Zusatzinformationen

Achtung: Zufahrt nur über Gratwein möglich!

Öffentliche Anreise: Zwischen dem Bahnhof Gratwein und dem Freilichtmuseum Stübing gibt es einen kostenlosen Shuttlebus!

Bitte haben Sie Verständnis, dass am Erlebnistag - sozusagen dem Höhepunkt des Museumsjahres - keine Ermäßigungskarten bzw. Aktionen in Anspruch genommen werden können (z.B. Jahreskarten)

Keine Anmeldung erforderlich!