Familienführung: Auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit

Gemeinsam das stimmungsvolle Museumstal im Voradvent erleben und in die damalige Winterzeit blicken. Sonderführung in der Vorweihnachtszeit! Die Führung „Auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit" gibt einen Einblick in das karge und harte Leben von einst und bildet einen Kontrast zur glitzernden, funkelnden Adventzeit in der Stadt.

Das bäuerliche Leben von anno dazumal spielte sich im Winter aufgrund der Finsternis und Kälte vor allem in den Rauchstuben ab. Im Rahmen der Führung erleben die Teilnehmer*innen, wie Feuer gemacht wurde, um die Stube zu heizen. Außerdem erfahren sie mehr über die verschiedenen Bräuche in der Adventzeit und während des Winters wie beispielsweise Lösseln oder Räuchern.

Lassen Sie sich von der besonderen, geheimnisvollen Atmosphäre des winterlichen Freilichtmuseums verzaubern und genießen Sie die beschauliche (etwas andere) Alternative zum Treiben auf den Adventmärkten in der Stadt!

Zusatzinformationen

Im November hat das Österreichische Freilichtmuseum Stübing an folgenden Tagen von 10 bis 16 Uhr (Einlass bis 15 Uhr) geöffnet:

Samstag, 08.11. / Sonntag, 09.11.

Samstag, 15.11./ Sonntag, 16.11

Samstag, 22.11 / Sonntag, 23.11.

Es wird eine Auswahl der Museumshäuser für die Besucher*innen geöffnet sein.

Der reduzierte Eintritt beträgt an diesen Tagen:

6,50 € pro Person (Erwachsene, Senior*innen, Gruppen).

Kinder bis 19 Jahren haben freien Eintritt.

Das Jahresticket des Universalmuseums Joanneum ist gültig.

Das Gasthaus "Zum Göllner" hat an diesen Tagen von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Anmeldung

Telefon: +43312453700

E-Mail: [email protected]

Anderes: Anmeldung je Termin bitte bis 5 Tage vor dem Termin erforderlich!