Lovetrain 2.0

Emanuel Gat gehört zu den profiliertesten Choreografen der Gegenwart. In 30 Jahren als freischaffender Choreograf entwickelte Gat eine unverkennbare Handschrift, die seine künstlerischen Visionen kennzeichnet. Er ist ein Meister des ästhetischen Purismus, der seine Werke mit einer beeindruckenden Musikalität versieht. Als Gastchoreograf arbeitete er u. a. mit dem Ballett der Pariser Oper, der Sydney Dance Company und dem Staatsballett Berlin. Mit TANZ LINZ entwickelt Gat die weltweit gefeierte Arbeit Lovetrain weiter.

Im Jahr 2020 schuf Gat Lovetrain2020, ein Werk für 14 Tänzer:innen zu der wunderbaren Musik des britischen Duos Tears for Fears aus den 1980er Jahren („Mad World“, „Shout“, „Everybody Wants to Rule the World“, „Sowing The Seeds Of Love“). Eine choreografische Ode an den Sound und die Stimmung der 80er Jahre, wie sie die Musik von Tears for Fears mit ihrem utopischen Drive und epischen Groove verkörpert.

Die New York Times schrieb über Lovetrain2020: „Es ist laut, fröhlich, körperlich, nah. Eine Feier des Körpers, der Performance, des Lebens.“

Tanzstück von Emanuel Gat

Musik von Tears for Fears

Originalproduktion von Emanuel Gat Dance

Koproduktion: Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris, Arsenal Cité musicale – Metz, Theater

Freiburg, mit der Unterstützung von Romaeuropa Festival