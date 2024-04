Das Licht auf der Piazza

Das Musical beginnt im Sommer 1953 wie ein Märchen. In der magischen Atmosphäre von Florenz tauchen die Amerikanerin Margaret Johnson und ihre Tochter Clara in den Charme einer italienischen Sommernacht ein. Clara, die nach einem Reitunfall geistig zurückgeblieben ist, verliebt sich in den jungen Florentiner Fabrizio. Die Romanze mündet in eine tragische Geschichte – dunkle Geheimnisse der Familie werden aufgedeckt.

Für seine leidenschaftliche und einfühlsame Musik erhielt Komponist Adam Guettel, Enkel des berühmten Richard Rodgers, zwei Tony Awards (Musik und Orchestrierung), Autor Craig Lucas schrieb unter anderem das Buch des in Linz umjubelten Musicals Ein Amerikaner in Paris. Die Uraufführung von The Light In The Piazza kam 2005 im Lincoln Center New York heraus und brachte es auf über 500 Aufführungen, die DVD-Aufzeichnung der Produktion verkaufte sich millionenfach. Die amerikanische Regisseurin und Choreografin Melissa King ist in Linz vor allem für ihre Inszenierung von Singin’ in the Rain und ihre Choreografie von Wie im Himmel bekannt.

Adam Guettel | Craig Lucas

Musical nach der Novelle von Elizabeth Spencer

von Adam Guettel (Musik und Gesangstexte) und Craig Lucas (Buch)

Deutsch von Roman Hinze

Österreichische Erstaufführung

Besetzung

Musikalische Leitung - Juheon Han

Inszenierung und Choreografie - Melissa King

Bühne - Judith Leikauf, Charly Fehringer

Kostüme - Judith Peter

Dramaturgie - Arne Beeker

Nachdirigat - Tom Bitterlich

Clara Johnson - Valerie Luksch

Margaret Johnson - Daniela Dett

Fabrizio Naccarelli - Lukas Sandmann

Signor Naccarelli - Max Niemeyer

Franca Naccarelli - Alexandra-Yoana Alexandrova

Signora Naccarelli - Sanne Mieloo

Giuseppe Naccarelli - Enrico Treuse

Roy Johnson / Priester - Gernot Romic

Orchester (Piano/Conductor, Harfe, Violine, Cello, Bass)

Statisterie des Landestheaters Linz