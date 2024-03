World Music - Domo Emigrantes

Diese Band, 2009 gegründet, widmet sich den Musik-Traditionen Süditaliens und des Mittelmeerraums. Zu Geige, Gitarre und Percussion gesellen sich Instrumente, mit denen Ohren und Herzen in fernere Regionen reisen: die kurdische Saz, ethnische Flöten, Fujara, Bouzouki, ...

Das italienische Ensemble trat bis dato in Theatern, Clubs, bei Festivals in Italien, aber auch u.a. in Frankreich, Litauen, der Schweiz, den Niederlanden, Spanien und den USA (Warner Bros Studios LA) auf.

Besetzung

Stefano Torre – Stimme, Gitarre, Friscalettu (sizilianische Flöte), Bouzouki

Filippo Renna – Stimme, Rahmentrommel, Percussion

Andrea Dall’Olio – Violine, Stimme

Vittorio Tauro – Akkordeon

Tickets erhalten Sie (auch) im Museum St. Peter an der Sperr, in den Kasematten und beim Infopoint im Alten Rathaus