Geführte Museumstour - FÜR DAS KIND

Die Ausstellung „Für das Kind“ zeigt in Zusammenarbeit mit Ausstellungskuratorin Milli Segal die gleichnamige Wanderausstellung der britischen Künstlerinnen Rosie Potter und Patricia Ayre, macht Wiener Neustädter Kinder und deren Familien sichtbar, und geht der Frage nach, wie wichtig Kinderrechte gerade heute sind.
Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr
PREISE
Die Preise setzen sich aus einer Teilnahmegebühr und dem Museumseintritt zusammen.
Erwachsene: € 14,- | Senioren: € 13,- | Junge Erwachsene (19-26 Jahre): € 12,-
Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 4,- | Kinder (0-5 Jahre): kostenlos
Karten können vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erworben werden.
(Empfohlen ab 10 Jahren)
|November 2025
|So. 30. Nov. 2025
11:00 Uhr
|Dezember 2025
|So. 14. Dez. 2025
11:00 Uhr
