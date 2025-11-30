Geführte Museumstour - FÜR DAS KIND

Ein Koffer und ein Handgepäckstück – klingt nach einer gemütlichen Ferienreise. Finden Sie nicht? Aber genau das und nicht mehr, durften die ca. 10.000 Kinder, die zwischen Anfang Dezember 1938 und 1. September 1939 aus den von den Nationalsozialisten besetzten Ländern, Österreich, Deutschland und der ehemaligen Tschechoslowakei nach Großbritannien in Sicherheit gebracht wurden, mitnehmen.

Die Ausstellung „Für das Kind“ zeigt in Zusammenarbeit mit Ausstellungskuratorin Milli Segal die gleichnamige Wanderausstellung der britischen Künstlerinnen Rosie Potter und Patricia Ayre, macht Wiener Neustädter Kinder und deren Familien sichtbar, und geht der Frage nach, wie wichtig Kinderrechte gerade heute sind.

Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr

PREISE

Die Preise setzen sich aus einer Teilnahmegebühr und dem Museumseintritt zusammen.

Erwachsene: € 14,- | Senioren: € 13,- | Junge Erwachsene (19-26 Jahre): € 12,-

Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 4,- | Kinder (0-5 Jahre): kostenlos

Karten können vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erworben werden.

(Empfohlen ab 10 Jahren)