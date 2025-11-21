Für das KindFür das Kind


Für das Kind

Museum St. Peter an der Sperr
21. Nov. 2025 bis 15. Feb. 2026
Ein Koffer und ein Handgepäckstück – klingt nach einer gemütlichen Ferienreise. Finden Sie nicht? Aber genau das und nicht mehr, durften die ca. 10.000 Kinder, die zwischen Anfang Dezember 1938 und 1. September 1939 aus den von den Nationalsozialisten besetzten Ländern, Österreich, Deutschland und der ehemaligen Tschechoslowakei nach Großbritannien in Sicherheit gebracht wurden, mitnehmen.

Weitere Beschränkungen waren: 10 Reichsmark, nur ein Spielzeug, keine Musikinstrumente und Wertsachen. Die Züge fuhren meist mitten in der Nacht ab, die Verabschiedung von den Eltern musste schnell erfolgen – mehr als die Hälfte der Kinder sahen ihre Eltern nie wieder.

Die Ausstellung „Für das Kind“ zeigt in Zusammenarbeit mit Ausstellungskuratorin Milli Segal die gleichnamige Wanderausstellung der britischen Künstlerinnen Rosie Potter und Patricia Ayre, macht Wiener Neustädter Kinder und deren Familien sichtbar, und geht der Frage nach, wie wichtig Kinderrechte gerade heute sind.

Museum St. Peter an der Sperr
Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt

