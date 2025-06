Martin Mairinger – Liederabend - CONSTANTIA ET VIRTUS

Bei einem Konzert mit Martin Mairinger ist der unverwechselbar nuancenreiche Sound des Liszt-Flügels zu erleben. Der lyrische Tenor ist im Retzer Land biografisch und familiär verwurzelt. Seine musikalische Laufbahn begann er bei den Altenburger Sängerknaben. Nach einem Gesangsstudium in Wien startete er bald eine internationale Karriere, die ihn bislang nach Deutschland, Frankreich, Griechenland, Südafrika, China und Japan führte.

Am Hauptplatz von Retz sticht auf den ersten Blick ein Haus ins Auge. „Constantia et virtus“ (Beständigkeit und Tugend) ist darauf zu lesen. Hier wohnte Mitte des 19. Jahrhunderts die Pianistin Antonia „Toni“ Raab. Sie war eine hochbegabte Schülerin (und mutmaßliche Geliebte) von Franz Liszt und lud ihn, wann immer ihn seine ausgedehnten Konzertreisen in die Nähe führten, in ihr Haus ein.

Im Stadtmuseum steht heute noch der Bösendorfer-Flügel, auf dem der europaweit gefeierte Virtuose konzertierte. Sorgfalt, Pflege und vielleicht das Wohlwollen der Musen, als deren Ziehsohn sich Liszt verstand, haben dem Instrument durch mehr als eineinhalb historisch und sozial bewegte Jahrhunderte den Originalklang erhalten.

Konzertprogramm

Franz Schubert (1797-1828)

„Die schöne Müllerin“ op.25/D795 (Wilhelm Müller)

BESETZUNG

Martin Mairinger – Tenor

Clara Sophia Murnig – Klavier