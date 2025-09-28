roger ballen.! drawing retrospective - Roger Ballen, Funeral rites (Bestattungsriten), 2004


roger ballen.! drawing retrospective

museum gugging
25. Sept. 2025 bis 1. Feb. 2026
Der gebürtige New Yorker Roger Ballen (*1950), der bereits seit über mehrere Jahrzehnte in Südafrika lebt und arbeitet, ist einer der einflussreichsten und bedeutendsten Fotokünstler des 21. Jahrhunderts. Die Fotografien von Roger Ballen erstrecken sich über mehr als vierzig Jahre und existieren oftmals in einem Raum zwischen Malerei, Zeichnung, Installation und Fotografie.

Seine provokanten und rätselhaften Werke konfrontieren die Betrachter*innen und fordern sie heraus, sie auf eine Reise in die eigenen und tiefen Abgründe ihrer Gedanken zu begleiten.

Das museum gugging zeigt ab 25. September 2025 die Ausstellung „roger ballen.! drawing retrospective“. In dieser von Nina Ansperger kuratierten Ausstellung steht die Zeichnung im Mittelpunkt der Betrachtung. Das Zeichnen ist von zentraler Bedeutung für die „ballenesque“ Ästhetik. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich Roger Ballens Œuvre von der narrativen Fotografie zu einem Werk entwickelt, das zunehmend von der Zeichnung dominiert wird und auch der Idee Jean Dubuffets Art Brut zugetan ist.

Roger Ballen, der sich selbst als „Outsider“ bezeichnet, beschreibt dazu: „Ich habe Zeichnung und Fotografie in die Malerei integriert, um ein Bild mit Mixed-Media zu erzeugen. Mein Ziel war es, die Grenzen zwischen Fotografie und anderen Künsten aufzubrechen und die Fotografie aus ihrer Selbstisolation als Form zu befreien.“

Es ist besonders faszinierend im museum gugging eine Ausstellung zu Roger Ballen mit dem Fokus auf das Zeichen zu präsentieren, da die Zeichnung als unmittelbarstes und spontanstes Mittel des bildnerischen Ausdrucks das am häufigsten verwendete Medium in der Kunst aus Gugging ist.

Kuratorin: Nina Ansperger

Details zur Spielstätte:
museum gugging
Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging

