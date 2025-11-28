HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM

Krippenspiele haben in unseren Breiten eine lange Tradition: Schon im Mittelalter ist es der christlichen Bevölkerung ein Bedürfnis, das Heilsgeschehen szenisch darzustellen. Im Museum am Dom wird im Winter das St. Pöltner Krippenspiel gezeigt, das um 1800 entstanden sein dürfte.