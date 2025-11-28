|November 2025
|Fr. 28. Nov. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-11-28
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (28.11.2025)
2025-11-28T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 29. Nov. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-11-29
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (29.11.2025)
2025-11-29T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 30. Nov. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-11-30
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (30.11.2025)
2025-11-30T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Di. 2. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-02
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (02.12.2025)
2025-12-02T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 3. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-03
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (03.12.2025)
2025-12-03T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 4. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-04
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (04.12.2025)
2025-12-04T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 5. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-05
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (05.12.2025)
2025-12-05T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 6. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-06
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (06.12.2025)
2025-12-06T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 7. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-07
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (07.12.2025)
2025-12-07T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 8. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-08
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (08.12.2025)
2025-12-08T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 9. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-09
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (09.12.2025)
2025-12-09T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 10. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-10
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (10.12.2025)
2025-12-10T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 11. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-11
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (11.12.2025)
2025-12-11T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 12. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-12
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (12.12.2025)
2025-12-12T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 13. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-13
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (13.12.2025)
2025-12-13T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 14. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-14
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (14.12.2025)
2025-12-14T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 16. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-16
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (16.12.2025)
2025-12-16T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 17. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-17
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (17.12.2025)
2025-12-17T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 18. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-18
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (18.12.2025)
2025-12-18T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 19. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-19
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (19.12.2025)
2025-12-19T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 20. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-20
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (20.12.2025)
2025-12-20T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 21. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-21
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (21.12.2025)
2025-12-21T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 23. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-23
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (23.12.2025)
2025-12-23T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 26. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-26
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (26.12.2025)
2025-12-26T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 27. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-27
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (27.12.2025)
2025-12-27T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 28. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-28
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (28.12.2025)
2025-12-28T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 30. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-30
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (30.12.2025)
2025-12-30T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 31. Dez. 2025
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2025-12-31
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (31.12.2025)
2025-12-31T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Januar 2026
|Fr. 2. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-02
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (02.01.2026)
2026-01-02T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 3. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-03
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (03.01.2026)
2026-01-03T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 4. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-04
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (04.01.2026)
2026-01-04T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 6. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-06
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (06.01.2026)
2026-01-06T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 7. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-07
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (07.01.2026)
2026-01-07T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 8. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-08
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (08.01.2026)
2026-01-08T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 9. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-09
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (09.01.2026)
2026-01-09T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 10. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-10
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (10.01.2026)
2026-01-10T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 11. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-11
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (11.01.2026)
2026-01-11T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 13. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-13
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (13.01.2026)
2026-01-13T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 14. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-14
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (14.01.2026)
2026-01-14T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 15. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-15
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (15.01.2026)
2026-01-15T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 16. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-16
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (16.01.2026)
2026-01-16T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 17. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-17
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (17.01.2026)
2026-01-17T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 18. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-18
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (18.01.2026)
2026-01-18T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 20. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-20
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (20.01.2026)
2026-01-20T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 21. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-21
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (21.01.2026)
2026-01-21T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 22. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-22
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (22.01.2026)
2026-01-22T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 23. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-23
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (23.01.2026)
2026-01-23T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 24. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-24
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (24.01.2026)
2026-01-24T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 25. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-25
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (25.01.2026)
2026-01-25T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 27. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-27
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (27.01.2026)
2026-01-27T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 28. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-28
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (28.01.2026)
2026-01-28T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 29. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-29
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (29.01.2026)
2026-01-29T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 30. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-30
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (30.01.2026)
2026-01-30T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 31. Jan. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-01-31
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (31.01.2026)
2026-01-31T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Februar 2026
|So. 1. Feb. 2026
Museum am Dom St. Pölten, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/museum-am-dom-st-poelten/programm/himmel-hoelle-heilige-nacht-das-st-poeltner-krippenspiel-und-weihn#2026-02-01
HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM (01.02.2026)
2026-02-01T00:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen