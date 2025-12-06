Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Führung: HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM


Museum am Dom St. Pölten
6. Dez. 2025 bis 31. Jan. 2026
Krippenspiele haben in unseren Breiten eine lange Tradition: Schon im Mittelalter ist es der christlichen Bevölkerung ein Bedürfnis, das Heilsgeschehen szenisch darzustellen. Im Museum am Dom wird im Winter das St. Pöltner Krippenspiel gezeigt, das um 1800 entstanden sein dürfte.

Hier stehen Adam und Eva am Beginn der Geschichte – gespielt von liebevoll verzierten Theaterpuppen. Diese erzählen auf unterhaltsame Weise von der Verkündigung an Maria, der Geburt Christi und der Flucht nach Ägypten. Unterbrochen werden die religiösen Szenen von derben Späßen und profanen Teilen, die bei Groß und Klein für Lacher sorg(t)en. Der Humor kommt auch in den eingestreuten Liedern nicht zu kurz, besonders wenn der Antagonist Herodes dann von Teufel, Tod und Habergeiß besucht wird…

Domplatz 1, A-3100 St. Pölten

Termine: Führung: HIMMEL, HÖLLE & HEILIGE NACHT – DAS ST. PÖLTNER KRIPPENSPIEL und WEIHNACHTSAUSSTELLUNG IM MUSEUM AM DOM - Museum am Dom St. Pölten

Dezember 2025
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
Januar 2026
Sa. 3. Jan. 2026
Sa. 31. Jan. 2026
