Piano & Sand: KARNEVAL DER TIERE

Mit Sandmalerei und Musik in die Tierwelt – alles tanzt! Ein Familienprogramm, das das Publkum jeden Alters in Staunen versetzt Beim Karneval schwingen die Tiere das Tanzbein, jedes nach seiner Art: Der Löwe marschiert, der Elefant kreist im Walzer, sogar die Dinosaurier lassen sich ihr Alter nicht anmerken und laden zum Mitmachen ein. Jedes Tier wird musikalisch am Klavier vorgestellt, und die dazu live entstehenden Sandbilder werden auf die Leinwand projiziert.