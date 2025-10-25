Gruselkabinett bei Mozart – Workshop für Kinder
25. bis 26. Okt. 2025
Alle furchtlosen Spürnasen aufgepasst! Im Mozarthaus Vienna warten gruselige Abenteuer auf Ihre Kinder. Die Teilnehmer:innen hören spannende Geschichten über Mozart und basteln ihre eigene Gruselshow, wie in Mozarts Zeit. Gerne können Kinder in einer schaurigen Verkleidung kommen und vergessen Sie nicht, eine Taschenlampe mitzunehmen!
Das Programm:
Für Kinder 6-12 Jahre (und Begleitpersonen)
Dauer: 90 Minuten
Kosten:
Kinder 8,50€, Erwachsene 18€; ermäßigt mit Kinderaktiv-Card 4€
Die Kinderaktivcard gilt für maximal 2 Erwachsene und ihr(e) Kind(er), bis zum 14. Geburtstag.
Die kinderaktivcard muss beim Besuch an der Kassa vorgezeigt werden!
Anmeldung erforderlich unter https://quicket.wien-ticket.at/shop/wtosmhv/de
Der Workshop findet im Rahmen des WIENXTRA- Kinderaktiv-Programms statt!
Termine:
Samstag, 25. Oktober 2025 | 10.00 Uhr
Samstag, 25. Oktober 2025 | 12.00 Uhr
Sonntag, 26. Oktober 2025 | 10.00 Uhr
Sonntag, 26. Oktober 2025 | 12.00 Uhr
Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien
Adresse: Domgasse 5, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 512 17 91
Fax:
Geodaten: 48.2081, 16.3749
