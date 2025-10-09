Führung: Zwischen Luxus und Geldsorgen

Mozart lebte gerne luxuriös. Das konnte er auch, verdiente er als selbstständiger Komponist stattliche Gagen. Dennoch ist Mozart dafür bekannt Schulden gehabt zu haben und auch seine Bettelbriefe sind berühmt. Bei dieser Führung durch das Mozarthaus Vienna werden die Veranstalter mit den Besucher:innen genauer hinschauen und der Wahrheit auf den Grund gehen.