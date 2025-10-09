Führung: Zwischen Luxus und Geldsorgen
9. Okt. 2025
Mozart lebte gerne luxuriös. Das konnte er auch, verdiente er als selbstständiger Komponist stattliche Gagen. Dennoch ist Mozart dafür bekannt Schulden gehabt zu haben und auch seine Bettelbriefe sind berühmt. Bei dieser Führung durch das Mozarthaus Vienna werden die Veranstalter mit den Besucher:innen genauer hinschauen und der Wahrheit auf den Grund gehen.
Das Programm:
Dauer: 60 Minuten
Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 512 17 91
Geodaten: 48.2081, 16.3749
Termine: Führung: Zwischen Luxus und Geldsorgen - Mozarthaus Vienna
|Oktober 2025
|Do. 9. Okt. 2025
16:30 Uhr
Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, A-1010 Wien
