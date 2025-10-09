Führung: Zwischen Luxus und Geldsorgen


Mozarthaus Vienna
9. Okt. 2025
Mozart lebte gerne luxuriös. Das konnte er auch, verdiente er als selbstständiger Komponist stattliche Gagen. Dennoch ist Mozart dafür bekannt Schulden gehabt zu haben und auch seine Bettelbriefe sind berühmt. Bei dieser Führung durch das Mozarthaus Vienna werden die Veranstalter mit den Besucher:innen genauer hinschauen und der Wahrheit auf den Grund gehen.

Das Programm:
Dauer: 60 Minuten

Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien

Oktober 2025
Do. 9. Okt. 2025
16:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren

