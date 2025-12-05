Führung: Mozarts Tod – ein ungelöster Fall?
5. Dez. 2025
Woran starb Mozart? Wurde er vergiftet? Wurde er von Antonio Salieri ermordet oder gar von einem Freimaurer? Und wer war der geheimnisvolle Auftraggeber des Requiems? Diese Fragen, Mythen und Legenden kursieren seit 234 Jahren.
Anlässlich des Todestages des unsterblichen Musikgenies werden sie einem Faktencheck unterzogen, in einer Sonderführung gestaltet von Dr. Ruth Müller.
Das Programm:
Dauer: 60 Minuten
Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 512 17 91
Geodaten: 48.2081, 16.3749
