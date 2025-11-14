Führung: Mon Très Cher Père! – Mein lieber Sohn!


Führung: Mon Très Cher Père! – Mein lieber Sohn!

Mozarthaus Vienna
14. Nov. 2025
Er war sein Lehrer, Erzieher, Ratgeber, Manager und vor allem sein liebender Vater – am 14. November jährt sich Leopold Mozarts Geburtstag zum 306. Mal: Die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, die oft sehr unterschiedlich bewertet wurde, ist Thema dieser Sonderführung, gestaltet von Dr. Ruth Müller.

Das Programm:
Dauer: 60 Minuten

Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Details zur Spielstätte:
Mozarthaus Vienna
Domgasse 5, A-1010 Wien

Termine: Führung: Mon Très Cher Père! – Mein lieber Sohn! - Mozarthaus Vienna

November 2025
Fr. 14. Nov. 2025
16:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. © Volksoper Wien

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway.

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden


Taxi APP Europaweit
 