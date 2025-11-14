Führung: Mon Très Cher Père! – Mein lieber Sohn!
14. Nov. 2025
Er war sein Lehrer, Erzieher, Ratgeber, Manager und vor allem sein liebender Vater – am 14. November jährt sich Leopold Mozarts Geburtstag zum 306. Mal: Die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, die oft sehr unterschiedlich bewertet wurde, ist Thema dieser Sonderführung, gestaltet von Dr. Ruth Müller.
Das Programm:
Dauer: 60 Minuten
Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 512 17 91
Geodaten: 48.2081, 16.3749
