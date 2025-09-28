SUBJEKT . FRAU . OBJEKT


MMKK - Museum Moderner Kunst Kärnten
25. Sept. 2025 bis 15. Feb. 2026
Mit der Schau SUBJEKT.FRAU.OBJEKT wird ein dezidiert feministischer Blick auf die seit 1933 aufgebaute Sammlung geworfen, die zu zwei Drittel aus männlichen Positionen besteht. Weibliche Künstler*innen wurden erst seit den 1950er-Jahren dokumentiert – meist nur durch wenige Arbeiten. Viele Positionen blieben gänzlich unberücksichtigt.

Die Kunstsammlung des MMKK, deren Bestände vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in unterschiedlichen Ausstellungen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet.

Das aktuelle Ausstellungsprojekt war ursprünglich dahingehend ausgerichtet, auf Basis der Sammlungsbestände eine chronologische Geschichte der weiblichen Kärntner Kunst der vergangenen 200 Jahre zu beschreiben. Diesbezüglich mussten wir allerdings feststellen, dass die Lücken in den Beständen zu groß und die Werke selbst nicht immer von bester Güte sind. So wurde beschlossen, zwar am feministischen Blick festzuhalten, jedoch keine Entwicklungsgeschichte zu beschreiben, sondern vielmehr die vorhandenen interessanten und qualitativ hochwertigen Sammlungsinhalte von Künstlerinnen nach einzelnen Schlagworten wie Identität/Rolle, Körper/Körperwahrnehmung, Unterdrückung/Ausbeutung, Selbstermächtigung/Emanzipation, Sexualität/Begehren, Subjektentwürfe/Empowerment und weiblich konnotierte Techniken zu versammeln, mit denen eine Geschichte des Frau-Seins, der Befindlichkeit zwischen den Kategorien von Objekt und Subjekt, von Unterdrückung und Emanzipation erzählt werden kann. Diese philosophisch-kulturgeschichtliche Einordung wird vertieft durch sorgsam ausgewählte Zitate bedeutender Feministinnen. Auf diese Weise wird der weibliche Körper als Träger der verschiedenen Rollen der Frauen, als Gravitationszentrum ihrer spezifischen Erfahrungen und ihrer Identität, aber auch als künstlerisches Motiv, Instrument und Exerzierfeld in den Mittelpunkt gerückt. Kuratorinnen: Ute Liepold und Christine Wetzlinger-Grundnig

Burggasse 8, A-9020 Klagenfurt

