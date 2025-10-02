fokus sammlung. MEISTERWERKE


MMKK - Museum Moderner Kunst Kärnten
25. Sept. 2025 bis 15. Feb. 2026
In drei der 14 Ausstellungsräume zeigt das Museum Moderner Kunst Kärnten eine Präsentation von ausgewählten Werken aus der Kunstsammlung des Landes Kärnten/MMKK.

Zu sehen sind Bilder der bedeutenden Protagonist*innen der Kunst in Kärnten im 19. und frühen 20. Jahrhundert, von der Biedermeiermalerei über die beginnende Moderne bis hin zum Kärntner Expressionismus, mit Schwerpunkt auf weibliche Positionen und auf die Malerinnen des Viktringer Kreises.

Details zur Spielstätte:
Burggasse 8, A-9020 Klagenfurt

Oktober 2025
