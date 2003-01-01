Sommerfrische - Jakob Lena Knebl

Wie auch schon in vergangenen Projekten bedient sich Jakob Lena Knebl auch in Bad Ischl unterschiedlicher weiblicher Persönlichkeiten aus Geschichte, Religion und Mythologie, die sie im Kontext der Kunstgeschichte umsetzt und präsentiert. Im konkreten Fall wird sich Knebl unter anderem mit der biblischen Gestalt der Maria Magdalena aber auch mit einer mythologischen Figur der slawischen Folklore der Waldfrau Baba Jaga - auseinandersetzen.