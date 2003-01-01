|Mai 2026
|Fr. 1. Mai 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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Sommerfrische - Jakob Lena Knebl (01.05.2026)
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|Sa. 2. Mai 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|So. 3. Mai 2026
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|Mo. 4. Mai 2026
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|Di. 5. Mai 2026
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|Mi. 6. Mai 2026
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|Do. 7. Mai 2026
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|Fr. 8. Mai 2026
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|Sa. 9. Mai 2026
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|So. 10. Mai 2026
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|Mo. 11. Mai 2026
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|Di. 12. Mai 2026
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|Mi. 13. Mai 2026
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|Do. 14. Mai 2026
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|Fr. 15. Mai 2026
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|Sa. 16. Mai 2026
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|So. 17. Mai 2026
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|Mo. 18. Mai 2026
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|Di. 19. Mai 2026
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|Mi. 20. Mai 2026
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|Do. 21. Mai 2026
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|Fr. 22. Mai 2026
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|Sa. 23. Mai 2026
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|So. 24. Mai 2026
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|Mo. 25. Mai 2026
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|Di. 26. Mai 2026
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|Mi. 27. Mai 2026
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|Do. 28. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
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|So. 31. Mai 2026
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|Juni 2026
|Mo. 1. Juni 2026
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|Di. 2. Juni 2026
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|Mi. 3. Juni 2026
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|Do. 4. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|So. 7. Juni 2026
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|Di. 9. Juni 2026
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|Do. 18. Juni 2026
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|Fr. 19. Juni 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Sa. 20. Juni 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|So. 21. Juni 2026
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|Mo. 22. Juni 2026
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|Di. 23. Juni 2026
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|Mi. 24. Juni 2026
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|Do. 25. Juni 2026
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|Fr. 26. Juni 2026
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|Sa. 27. Juni 2026
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|So. 28. Juni 2026
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|Mo. 29. Juni 2026
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|Di. 30. Juni 2026
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
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|Do. 2. Juli 2026
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|Fr. 3. Juli 2026
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|Sa. 4. Juli 2026
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|So. 5. Juli 2026
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|Mo. 6. Juli 2026
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|Di. 7. Juli 2026
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|Mi. 8. Juli 2026
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|Do. 9. Juli 2026
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|Fr. 10. Juli 2026
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|Sa. 11. Juli 2026
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|So. 12. Juli 2026
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|Mo. 13. Juli 2026
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|Mi. 15. Juli 2026
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|Sa. 18. Juli 2026
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|So. 19. Juli 2026
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|Mo. 20. Juli 2026
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|Di. 21. Juli 2026
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|Mi. 22. Juli 2026
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|Do. 23. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Mo. 27. Juli 2026
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|Di. 28. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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|Mo. 3. Aug. 2026
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|Di. 4. Aug. 2026
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|Mi. 5. Aug. 2026
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|Do. 6. Aug. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Fr. 7. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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|So. 9. Aug. 2026
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|Mo. 10. Aug. 2026
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|Di. 11. Aug. 2026
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|Mi. 12. Aug. 2026
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|Do. 13. Aug. 2026
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|Fr. 14. Aug. 2026
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|Sa. 15. Aug. 2026
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|Di. 18. Aug. 2026
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|Fr. 21. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
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|Di. 25. Aug. 2026
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|Mi. 26. Aug. 2026
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|Fr. 28. Aug. 2026
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|Sa. 29. Aug. 2026
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|So. 30. Aug. 2026
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|Mo. 31. Aug. 2026
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|September 2026
|Di. 1. Sept. 2026
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|Mi. 2. Sept. 2026
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|Do. 3. Sept. 2026
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|Fr. 4. Sept. 2026
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|Sa. 5. Sept. 2026
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|So. 6. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Mo. 7. Sept. 2026
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|Fr. 11. Sept. 2026
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|Sa. 12. Sept. 2026
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Sommerfrische - Jakob Lena Knebl (12.09.2026)
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Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Di. 22. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
https://kultur.net/marmorschloessel-in-bad-ischl/programm/sommerfrische-jakob-lena-knebl#2026-09-22
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2026-09-22T00:00:00+02:[email protected]
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|Mi. 23. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
https://kultur.net/marmorschloessel-in-bad-ischl/programm/sommerfrische-jakob-lena-knebl#2026-09-23
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2026-09-23T00:00:00+02:[email protected]
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|Do. 24. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
https://kultur.net/marmorschloessel-in-bad-ischl/programm/sommerfrische-jakob-lena-knebl#2026-09-24
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|Fr. 25. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
https://kultur.net/marmorschloessel-in-bad-ischl/programm/sommerfrische-jakob-lena-knebl#2026-09-25
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|Sa. 26. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|So. 27. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Mo. 28. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Di. 29. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Mi. 30. Sept. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Oktober 2026
|Do. 1. Okt. 2026
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|Fr. 2. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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Sommerfrische - Jakob Lena Knebl (02.10.2026)
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|Sa. 3. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|So. 4. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Mo. 5. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Di. 6. Okt. 2026
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|Mi. 7. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Do. 8. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Fr. 9. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Sa. 10. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|So. 11. Okt. 2026
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|Mo. 12. Okt. 2026
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|Di. 13. Okt. 2026
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|Mi. 14. Okt. 2026
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|Do. 15. Okt. 2026
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|Fr. 16. Okt. 2026
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|Sa. 17. Okt. 2026
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|So. 18. Okt. 2026
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|Mo. 19. Okt. 2026
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|Di. 20. Okt. 2026
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|Mi. 21. Okt. 2026
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|Do. 22. Okt. 2026
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|Fr. 23. Okt. 2026
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|Sa. 24. Okt. 2026
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|So. 25. Okt. 2026
Marmorschlössel in Bad Ischl, Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl
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|Mo. 26. Okt. 2026
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Sommerfrische - Jakob Lena Knebl (28.10.2026)
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Sommerfrische - Jakob Lena Knebl (29.10.2026)
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