Sommerfrische - Jakob Lena Knebl


Sommerfrische - Jakob Lena Knebl

Marmorschlössel in Bad Ischl
1. Mai bis 31. Okt. 2026
Wie auch schon in vergangenen Projekten bedient sich Jakob Lena Knebl auch in Bad Ischl unterschiedlicher weiblicher Persönlichkeiten aus Geschichte, Religion und Mythologie, die sie im Kontext der Kunstgeschichte umsetzt und präsentiert. Im konkreten Fall wird sich Knebl unter anderem mit der biblischen Gestalt der Maria Magdalena aber auch mit einer mythologischen Figur der slawischen Folklore der Waldfrau Baba Jaga - auseinandersetzen.

Hierfür wird Knebl im Außenbereich ihre eigene Interpretation von Baba Jagas sagenumwobener Hütte realisieren. Die Arbeiten, welche im Marmorschlössl zu sehen sein werden, sind einerseits eine Reaktion auf dessen bewegte Geschichte anderseits wird Knebl für den große Salon eine traumhafte, surreale Installation realisieren. In den Räumen des Obergeschosses wird Knebl, eingebettet in ihren oftmals aus Stoff, Kunststoff und/oder Metall gefertigten Werken, auch ausgewählte Arbeiten einiger ihrer Student:innen zeigen.

Details zur Spielstätte:
Marmorschlössel in Bad Ischl
Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl

Termine: Sommerfrische - Jakob Lena Knebl - Marmorschlössel in Bad Ischl

Mai 2026
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Juni 2026
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Juli 2026
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August 2026
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September 2026
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Oktober 2026
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